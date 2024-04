Universitățile din SUA, cuprinse de febra protestelor pro-palestiniene. Sute de studenți au fost arestați FOTO/VIDEO

Poliția a mai arestat sute de protestatari în mai multe orașe din SUA, în contextul intensificării protestelor din campusurile universitate față de războiul din Gaza. FOTO/VIDEO

Aproximativ 108 arestări au fost efectuate la Emerson College, a declarat poliția din Boston. Anterior, 93 de persoane de la Universitatea din California de Sud (USC) din Los Angeles.

De asemenea, confruntări între poliție și protestatari au avut loc și la Universitatea din Austin, Texas, unde 34 de persoane au fost arestate. În campusul Universității, sute de polițiști locali și de stat călare, ținând bastoane, au dispersat protestatarii, scrie BBC.

We are currently monitoring the situation in US University

We are deeply concerned about Deteriorating Freedom of Expression in USA..

Everyone must have freedom to Protest https://t.co/GHlM2oSMq6