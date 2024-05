Rezoluţia prin care s-a cerut aderarea Palestinei la ONU a fost adoptată. Cum a votat România VIDEO

O rezoluţie care cere aderarea Palestinei ca stat cu drepturi depline în ONU a fost votată vineri, 10 mai, de Adunarea Generală a organizaţiei, relatează AFP şi EFE. Acest vot, care a provocat furia Israelului, are, însă, doar un caracter simbolic ca urmare a veto-ului opus de SUA în Consiliul de Securitate.

Rezoluţia, prezentată de Emiratele Arabe Unite, a fost votată de 143 din cele 193 de state membre ale ONU. Numai 9 state au votat împotrivă, respectiv SUA, Israel, Argentina, Ungaria, Cehia, Palau, Nauru, Micronezia şi Papua Noua Guinee, iar 25 s-au abţinut. România se numără printre ţările care s-au abţinut.

În urma adoptării rezoluţiei, Palestina primeşte în cadrul ONU drepturi care depăşesc statutul său actual de "stat observator nemembru" şi care stabilesc participarea sa la Adunarea Generală, precizându-se însă că nu va avea drept de vot şi nici nu va putea candida în organismele ONU.

Confruntaţi cu războiul din Fâşia Gaza, palestinienii şi-au relansat cererea din 2011 prin care au solicitat să devină stat cu drepturi depline în cadrul ONU. Obţinerea acestui statut necesită - înaintea unui vot favorabil cu o majoritate de două treimi în Adunarea Generală - o recomandare pozitivă din partea Consiliului de Securitate al ONU. Or, Statele Unite s-au opus prin veto acestei cereri pe 18 aprilie în Consiliul de Securitate.

În pofida caracterului în cea mai mare parte simbolic al rezoluţiei votate, Israelul a reacţionat vehement.

"Înnebunesc! ", a spus ambasadorul israelian Gilad Erdan, vorbind de la tribuna Adunării Generale, pe care a acuzat-o că "dă drepturi unui stat şi unei entităţi deja controlate de terorişti". "Faceţi Carta ONU bucăţi, să vă fie ruşine! ", a mai spus ambasadorul israelian, care, într-un gest simbolic, a introdus un text cu Carta ONU într-un tocător de documente.

La rândul său, ministrul israelian de externe, Israel Katz, a criticat "decizia aburdă" a Adunării Generale a ONU, pe care o consideră "un premiu pentru teroriştii Hamas în urma comiterii celui mai mare masacru împotriva evreilor după Holocaust şi a crimelor sexuale cele mai atroce pe care lumea le-a văzut vreodată", referire la incursiunea armată efectuată de Hamas în sudul Israelului pe 7 octombrie şi urmată de ofensiva armatei israeliene în Fâşia Gaza.

De partea sa, ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la ONU, Mohamed Issa Abushahab, a declarat, vorbind în numele statelor arabe, că această rezoluţie "va avea un impact important asupra viitorului poporului palestinian", chiar dacă ea în sine "nu face dreptate statului Palestina"

