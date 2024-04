Distrugerile din Gaza, comparate cu cele din Al Doilea Război Mondial. Oficial UE: ”Israelul trebuie să respecte dreptul internațional” VIDEO

Șeful politicii externe al Uniunii Europene, Josep Borrell, a comparat amploarea distrugerilor din Gaza cu cea provocată orașelor germane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Borrell a spus că o evaluare a Băncii Mondiale și a Națiunilor Unite a stabilit costul reconstrucției infrastructurii Gaza la 90 de miliarde de dolari (84 de miliarde de euro).

"Putem spune că peste 60% din infrastructura fizică a fost deteriorată și 35% a fost complet distrusă", a spus el, potrivit euronews.com.

El a vorbit în timpul unei sesiuni plenare a Parlamentului UE cu privire la răspunsul blocului comunitar la uciderea lucrătorilor din domeniul ajutorului umanitar, a jurnaliştilor şi a civililor de către Forţele de Apărare Israelului.

Borrell a deschis sesiunea spunând că peste 240 de lucrători au fost uciși.

„Trebuie să repetăm încă o dată că Israelul trebuie să respecte dreptul internațional”, a spus el, adăugând că Israelul trebuie să „asigure protecția tuturor civililor și a tuturor lucrătorilor umanitari”.

Între timp, Comisarul general al UNRWA declară că atacurile asupra reputației agenției au fost menite să le elimine palestinienilor statutul de refugiat, la o zi după ce un raport independent a constatat că Israelul încă nu a furnizat nicio dovadă că personalul avea legături cu grupuri teroriste.

El a făcut aceste remarci la o zi după ce fostul ministru francez de Externe Catherine Colonna și-a prezentat raportul dintr-o anchetă a UNRWA din cauza acuzațiilor din partea Israelului că o parte din personalul agenției ar fi asistat Hamas cu atacurile din 7 octombrie asupra Israelului.

Aceste afirmații au determinat cel puțin 15 țări să suspende finanțarea.

„Sper că, odată cu acest raport și cu măsura pe care o vom pune în aplicare, ultimul grup de donatori va obține încrederea necesară pentru a reveni ca donator și partener al agenției”, a spus Philippe Lazzarini.

Gropi comune descoperite la spitalele din Gaza

Organizația Națiunilor Unite a cerut marți „o investigație clară, transparentă și credibilă” a gropilor comune descoperite în două spitale majore din Gaza, distrusă de război, care au fost percheziționate de trupele israeliene.

Anchetatorii credibili trebuie să aibă acces la site-uri, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, reporterilor și a adăugat că mai mulți jurnaliști trebuie să poată lucra în siguranță în Gaza pentru a raporta faptele.

The #UN has urged an international inquiry into mass graves found at two hospitals in #Gaza, suggesting possible #warcrimes. The call follows the discovery of over 280 bodies at the #NasserHospital and the destruction of #AlShifaHospital, both of which are protected under… https://t.co/dHwsY1fjNl pic.twitter.com/kO01KHC3Cb