Șefa diplomației germane cere Israelului să apere palestinienii din Cisiordania de atacurile coloniștilor evrei

Ministra germană de Externe, Annalena Baerbock, a îndemnat luni guvernul israelian să-i protejeze mai bine pe palestinienii din Cisiordania de atacurile coloniştilor israelieni şi să pedepsească actele de violenţă, transmite dpa.

Pe fondul războiului Israelului din Fâşia Gaza, declanşat ca urmare a atacurilor teroriste asupra statului evreu ale islamiştilor din mişcarea palestiniană Hamas din 7 octombrie, violenţele exercitate de colonişti asupra palestinienilor din Cisiordania au cunoscut o intensificare, notează dpa.

"Este responsabilitatea guvernului israelian să aplice şi să impună domnia legii în cazul în care au loc atacuri asupra oamenilor care trăiesc aici în mod legitim şi sunt atacaţi în mod ilegal", a spus Baerbock în cursul unei vizite într-o comunitate palestiniană din Cisiordania.

Este responsabilitatea armatei israeliene să-i apere pe palestinieni de coloniştii violenţi, a adăugat ea.

Ministra germană de Externe a discutat cu locuitori ai satului palestinian al-Mazraa al-Qibliya, la nord-vest de capitala de facto a Cisiordaniei, Ramallah. Satul cu peste 5.000 de locuitori este înconjurat de câteva colonii israeliene.

Unul dintre localnici a afirmat că nu mai poate avea grijă de terenurile pe care cultivă fructe şi legume din cauza coloniştilor. Aceştia l-au lovit în cap şi l-au atacat cu gaz iritant, iar fiicele sale au fost de asemenea atacate, a relatat fostul profesor în vârstă de 70 de ani.

Israelienii au încercat de asemenea să dea foc caselor şi să-l facă să-şi părăsească locuinţa, situată într-o vale între satul palestinian şi colonie, a mai spus acesta.

Aceste afirmaţii nu au putut fi verificate în mod independent, notează dpa.

Annalena Baerbock a subliniat că ceea ce se întâmplă în preajma respectivului sat este "ilegal potrivit legii israeliene şi celei internaţionale" şi că intensificarea violenţelor coloniştilor după 7 octombrie arată că "stabilitatea din Gaza şi cea din Cisiordania sunt strâns legate".

Şefa diplomaţiei germane a făcut apel din nou la o soluţie a două state, adăugând că "instalarea de colonii este ilegală, subminează o pace durabilă şi pune în pericol soluţia celor două state, punând în pericol totodată securitatea Israelului".

