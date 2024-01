Cel mai mare spital din Fâşia Gaza, Al-Shifa, care a fost grav afectat de războiul dintre Israel şi Hamas, a reuşit să-şi reia parţial activitatea, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), care l-a reaprovizionat pentru prima dată în două săptămâni.

"O echipă a OMS şi a partenerilor săi au reuşit să ajungă astăzi la spitalul al-Shifa din nordul Fâşiei Gaza şi să livreze 9.300 de litri de combustibil, precum şi consumabile medicale pentru a trata 1.000 de pacienţi cu traume şi 100 de pacienţi care necesită dializă", a anunţat Tedros Adhanom Ghebreyesus, şeful OMS, în noaptea de joi spre vineri pe reţeaua socială X (ex-Twitter).

Echipa acestei agenţii a ONU a reuşit să vadă că spitalul este din nou capabil să ofere îngrijiri datorită unei echipe medicale de 60 de persoane.

After more than two weeks, @WHO team and partners were able to reach Al-Shifa hospital in northern #Gaza today and deliver 9300 litres of fuel and medical supplies to cover 1000 trauma and 100 kidney dialysis patients.

Ads

The team reported that Al-Shifa, previously Gaza's premier… pic.twitter.com/D6u4qhTwLT