Statele Unite cer Hamas să accepte propunerea de armistiţiu cu Israelul. "Gata cu întârzierile, cu scuzele" VIDEO

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas ar trebui să accepte "fără întârziere" propunerea de armistiţiu cu Israelul asociată cu eliberarea ostaticilor ţinuţi în Fâşia Gaza, a cerut marți, 30 aprilie, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, relatează AFP.

În tot acest timp, mișcarea Hamas susţine că examinează propunerea.

"Gata cu întârzierile, cu scuzele. Este momentul să acţionăm acum", a declarat Blinken presei în Iordania, cu puţin timp înainte de plecarea sa în Israel, în cadrul celui de-al şaptelea turneu regional de la începutul războiului, în urmă cu aproape şapte luni.

"Vrem să vedem că acest acord se concretizează în zilele următoare", a insistat el.

Who will be the first “ceasefire now” member of Congress to echo Secretary Blinken?

Why haven’t they?

Quick to criticize Israel, silent on pressuring Hamas.

Was it ever about a ceasefire or just about demonizing Israel? pic.twitter.com/ZTUSPHMRkd