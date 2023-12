Student palestinian susținător al Hamas, declarat indezirabil timp de 10 ani în România. SRI: ”Risc de executare a unui atac terorist”

La o lună după atacurile teroriste comise de Hamas în Israel, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a deschis un proces împotriva unui palestinian stabilit în Germania, care studiază la Medicină în România.

Potrivit dosarului, Alemawi Mosab se află într-un stadiu avansat de autoradicalizare, a desfăşurat, desfăşoară şi există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţii subversive în favoarea unor organizaţii teroriste active în Teritorii Palestiniene.

Se mai menţionează că este adeptul ideologiei radicale promovată de organizaţia teroristă Hamas, că are înclinaţii spre violenţă cu valenţe teroriste împotriva evreilor şi israelienilor, este influenţat de evenimentele securitare recente din teritoriile Palestiniene, cu precădere din fâşia Gaza şi postează mesaje incitatoare de susţinere a acţiunilor armate şi violente împotriva statului Israel, justificând atacul Hamas asupra statului israelian din 7 octombrie 2023.

SRI susține în documentele Strict Secret transmise autorităților judiciare că principalele riscuri la adresa securităţii naţionale a României sunt executarea unui atac terorist în România, atragerea de noi adepţi la cauza palestiniană prin utilizarea violenţei vizând radicalizarea altor palestinieni prezenţi în țară.

Bărbatul a ajuns în România în 2022 în baza unei vize de studii la Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universităţii din Iași unde este student în anul II, secţia engleză, şi locuieşte în Iași.

”Documentele clasificate secret de stat de nivel „Strict Secret”, puse la dispoziţia instanţei de către Serviciul Român de Informații au relevat existenţa de date şi informaţii în sensul desfăşurării şi existenţei de indicii temeinice că pârâtul constituie o ameninţare la securitatea naţională, în convergenţă cu situaţia de fapt descrisă prin cererea de chemare în judecată, din care rezultă că este adept al ideologiei radicale promovate de organizaţia teroristă Hamas şi este influenţat de evenimentele de Securitate recente din Teritoriile Palestiniene, cu precădere din Fâșia Gaza”, se precizează în hotărârea instanței de judecată.

Cum s-a apărat studentul palestinian

Palestinanul, care are cetățenie germană, a respins afirmațiile SRI și a cerut respingerea acțiunii.

”Arată că domiciliază de un an de zile la Iași şi a venit pentru a-şi schimba pregătirea profesională şi în afară de cei de la facultate, respectiv cadrele didactice şi colegii nu are nici un alt contact. Susține că s-a născut în Fâșia Gaza de unde a plecat la vârsta de 18 ani în Germania, jumătate din viaţă petrecând-o aici, perioadă în care a dobândit cetăţenia germană. A ales să vină în România pentru că este o ţară liniştită, cu popor civilizat şi iubitor.

La interpelarea Curţii care este poziţia şi părerea sa cu privire le evenimentele care au loc în prezent în Israel şi în Fâșia Gaza, pârâtul arată că este foarte trist având în vedere evenimentele care se petrec pentru că victime sunt civilii şi speră ca să se oprească acest război ca să poată să comunice cu surorile şi familia sa. Evenimentele îl afectează din punct de vedere al studiilor, dar a reuşit să susțină trei examene, pe care le-a promovat”, se mai susține în document.

Palestinianul a mai spus că, „cu toate că are un frate care a fost omorât şi o parte din familia lui este sub dărâmături, nu intenţionează să atragă milă şi suportul oamenilor faţă de situaţia lui, timpul pe care îl are la dispoziţie îl acordă studiilor”.

După ce au analizat probele depuse la dosar, judecătorii au admis acțiunea promovată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

”Admite sesizarea formulată de reclamantul Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Declară ca indezirabil pe teritoriul României pe pârâtul Alemawi Mosab, cetăţean german de naţionalitate palestiniană, pentru o perioadă de 10 ani, pentru raţiuni de securitate naţională. Hotărârea se comunică şi Oficiului Român pentru Imigrări, pentru a fi pusă în executare. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia VIII-a contencios administrativ şi fiscal”, se precizează în minuta hotărârii din 22 noiembrie 2023.