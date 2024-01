SUA susține că a doborât o rachetă lansată de rebelii Houthi din Yemen asupra unui distrugător american din Marea Roșie

Armata americană a anunţat că a doborât o rachetă de croazieră lansată din Yemen şi care viza un distrugător american.

Duminică, în jurul orei locale 16.45 (13.45 GMT), "o rachetă de croazieră anti-navă (a fost) trasă din zone (controlate de) militanţi Houthi susţinuţi de Iran în direcţia USS Laboon", un distrugător american, a precizat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), adăugând că nu s-au înregistrat răniţi sau pagube.

Anterior, duminică, rebelii Houthi s-au plâns că avioanele americane au fost observate zburând în apropierea spaţiului aerian yemenit şi a zonelor de coastă.

Purtătorul de cuvânt al Houthi, Mohammed Abdulsalam, a descris activitatea avioanelor "inamice" ca fiind o încălcare flagrantă a suveranităţii naţionale.

BREAKING:

The U.S. announces that the Houthis today fired an anti-ship cruise missile at the USS Laboon in the Red Sea.

The missile was shot down by U.S. fighter aircraft near the coast of Yemen.

🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/8BCQGNaIrR