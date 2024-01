Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat că au atacat ”cartierul general de spionaj” al Israelului în regiunea semi-autonomă Kurdistan din Irak, a relatat presa de stat luni seară, în timp ce forţa de elită a regimului de la Teheran a declarat că a efectuat lovituri şi în Siria împotriva organizaţiei Stat Islamic.

Ţinta vizată în Irak se afla într-un cartier rezidenţial, în apropierea consulatului american, iar atacul s-a soldat cu cel puţin patru morţi, inclusiv un important om de afaceri, relatează Reuters.

Loviturile au loc pe fondul îngrijorărilor legate de escaladarea conflictului care s-a extins în Orientul Mijlociu de când a început războiul dintre Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, la 7 octombrie, aliaţii Iranului intrând de asemenea în luptă din Liban, Siria, Irak şi Yemen.

‼️ #Iran has attacked eight sites near the U.S. consulate in #Iraq's Erbil with ballistic missiles

This was reported by Reuters, which quoted Iranian state media as saying.

Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said it was launching ballistic missile strikes against "spy… pic.twitter.com/wDCsJZ5pLp