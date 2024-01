Israelul anunță că jumătate dintre militanții Hamas din Gaza au fost uciși sau răniți. Teroriștii au răspuns cu rachete FOTO

Ministrul Apărării din Israel, Yoav Gallant, a anunțat luni, 29 ianuarie, că cel puțin jumătate dintre agenții Hamas din Gaza au fost uciși sau răniți.

Anunțul a fost făcut în timpul unei întâlniri cu rezerviștii Forțelor de Apărare Israeliene (IDF).

”Suntem într-un război lung, dar la final vom învinge Hamas”, a spus el, adăugând că războiul ”va dura luni”.

Ministrul a mai spus că, deși teroriștii opun rezistență, ”nu au provizii, nu au muniție și nu au întăriri. Le este greu să aibă grijă de ei înșiși, de răniții lor și de alte lucruri. Am ucis deja un sfert dintre teroriștii Hamas și același număr sunt răniți”, a mai declarat Gallant, potrivit Times of Israel.

Noi rachete lansate asupra Israelului

Tot luni, gruparea militantă palestiniană Hamas a lansat un baraj de rachete asupra Tel Avivului şi oraşelor din apropiere, etalând o putere de foc cu rachete cu rază lungă de acţiune după săptămâni de relativă linişte în centrul Israelului, informează Reuters.

