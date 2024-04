Trei fii și mai mulți nepoți ai liderului politic al Hamas, uciși într-un bombardament israelian. "Sângele fiilor mei nu este mai scump decât sângele poporului nostru"

Gruparea islamistă Hamas a anunţat miercuri că trei fii şi mai mulţi nepoţi ai conducătorului său politic, Ismail Haniyeh, au fost ucişi de un bombardament israelian, transmite Reuters.

Cei trei fii - Hazem, Amir şi Mohammad - au murit când automobilul în care se aflau a fost lovit de o bombă în tabăra Al-Shati din Gaza. Alături de ei au murit şi doi nepoţi ai lui Haniyeh, iar un altul a fost rănit.

Liderul Hamas a declarat televiziunii Al-Jazeera că moartea fiilor săi nu va schimba poziţia organizaţiei pe care o conduce la negocierile cu Israelul de la Cairo.

🇵🇸🇮🇱 Israel have killed 3 children and multiple grandchildren of Hamas' leader, Ismail Haniyeh.

Haniyeh's response:

"My sons were killed on the way to the liberation of Jerusalem and Al-Aqsa Mosque.

My sons, the martyrs, achieved the honor of time, the honor of place, and the… pic.twitter.com/QGp1jJzvfA