Un nou tunel strategic al Hamas, descoperit de armata israeliană în Gaza. Ce ascundeau acolo teroriștii VIDEO

Armata israeliană a anunțat miercuri, 7 februarie, că a distrus un important tunel subteran al teroriștilor Hamas din sudul orașului Khan Younis, principalul oraș din Gaza, relatează The Guardian.

Armata a descris tunelul descoperit ca fiind unul ”strategic”. În tunel, care are o lungime de peste 1 kilometru, au fost duși și ostaticii.

În ultimele săptămâni, armata israeliană și-a intensificat atacurile asupra orașului Khan Younis, în care locuiește liderul Hamas din Gaza, Yahya Sinwar.

”În acest tunel au fost ținuți aproximativ 12 ostatici în momente diferite. Trei dintre ei au fost returnați în Israel, iar restul sunt încă reținuți în Gaza”, se arată într-un comunicat.

Tunelul, construit „sub inima unei zone civile”, includea, de asemenea, o baie, o bucătărie și o zonă de odihnă pentru răpitori și făcea parte dintr-un „labirint subteran complicat și interconectat”, a mai transmis armata, potrivit G4Media.

#Watch: The IDF uncovered a major Qhamas tunnel in southern Gaza's Khan Younis, previously used by senior members of the terror group and later repurposed to hold hostages.

Ads

Troops raided the "strategic" underground network, around one kilometer long, battling terrorists,… pic.twitter.com/jq6cPJDOsg