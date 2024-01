Israelul anunță finalizarea cu succes a unei noi operațiuni în Gaza. Ce a descoperit armata în ”cartierul tunurilor”, controlat de Hamas VIDEO

Forțele de apărare israeliene (IDF) au anunțat vineri, 5 ianuarie, că au finalizat o operațiune într-un cartier central din Gaza, unde trupele au localizat puțuri de tunel, case cu capcane și arme.

Trupele Brigăzii 646 de Parașutiști din Rezervă și unitatea de elită de inginerie de luptă Yahalom au operat în cartier în ultima săptămână, într-o zonă numită de către IDF ”cartierul turnurilor”, după clădirile sale înalte, relatează Times of Israel.

”Clădirile din cartier au fost folosite ca poziții de tragere pentru rachete antitanc și mitraliere”, a transmis IDF.

