Războiul între Hezbollah și Israel este iminent. Acesta va fi la o scară care va eclipsa costul asaltului asupra Gaza

Valul de rachete și drone aruncate din Liban în Israel, duminică, 25 august, poate să fi fost doar un atac preliminar.

Acesta ar fi putut fi mai rău, dacă nu ar fi fost o serie de lovituri aeriene anterioare israeliene, menite să prevină planurile Hezbollah de a lansa un val și mai mare de rachete.

Forțele aeriene israeliene au lovit mii de lansatoare de rachete și buncăre care adăpostesc totul, de la vechile sisteme sovietice Katiușa până la rachete iraniene moderne.

Multe dintre rachetele trase din Liban pot provoca daune grave dacă ating o țintă, dar sunt „în mare parte” ușor de detectat și de distrus de apărarea antiaeriană israeliană, scrie în Daily Mail, Mark Almond, director al Institutului de Cercetare a Crizelor din Oxford.

Hezbollah’s attacks are

a partial execution of the large-scale attack they were planning and we minimized using a series of real-time self-defense strikes this morning.

Our strikes eliminated thousands of rocket launcher barrels, aimed for immediate fire toward northern and… pic.twitter.com/kQJmtmyETX