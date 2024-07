Răzbunarea Israelului. IDF a atacat în sudul Beirutului. Care a fost ținta VIDEO FOTO

Armata israeliană a declarat că a efectuat marţi seara, 30 iulie, o lovitură ţintită în zona capitalei libaneze Beirut. Atacul IDF a fost împotriva comandantului Hezbollah pe care îl consideră responsabil pentru lovitura asupra platoului Golan care a ucis 12 copii şi adolescenţi în weekend, informează Reuters şi AFP.

O explozie puternică a fost auzită şi un nor de fum a putut fi văzut ridicându-se deasupra suburbiei sudice a Beirutului, bastion al grupării armatei libaneze Hezbollah, în jurul orei 19:40 (16:40 GMT), a declarat un martor pentru Reuters.

"Forţele de apărare israeliene au efectuat o lovitură ţintită în Beirut asupra comandantului responsabil de uciderea copiilor din Majdal Shams şi de uciderea a numeroşi alţi civili israelieni", au afirmat Forţele de apărare israeliene (IDF) într-un comunicat.

