Revoltă împotriva lui Netanyahu. Soldații israelieni și mamele lor resping din ce în ce mai mult apelurile de a se întoarce în Gaza

În timp ce Israelul cheamă zeci de mii de rezerviști pentru invazia orașului Gaza, un număr tot mai mare de soldați - și mamele lor - spun nu.

Nu există cifre oficiale, dar grupurile nou formate își transmit refuzul de a servi în armată, în ciuda riscului de închisoare. Este un fenomen nou în războiul de aproape doi ani declanșat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, deși până acum nu a avut niciun efect aparent asupra operațiunilor militare, scrie AP.

Sfidarea ia amploare pe măsură ce israelienii s-au alăturat protestelor de masă, acuzându-l pe premierul Benjamin Netanyahu că prelungește războiul în scopuri politice, în loc să ajungă la un acord cu Hamas pentru a-i aduce înapoi pe cei 48 de ostatici rămași, dintre care 20 se crede că sunt în viață.

Mulți oponenți, inclusiv foști înalți oficiali din domeniul securității, se tem că ultima ofensivă nu va realiza prea multe și îi va pune pe ostatici în pericol. Israelul se confruntă, de asemenea, cu critici internaționale dure din cauza catastrofei umanitare declanșate de război și de blocada sa.

Un grup care le cere liderilor israelieni să nu-și mai trimită copiii în război este format din mame care se tem că fiii lor vor muri în zadar.

„Nu m-am putut opri din a mă gândi cum să-i rup piciorul, cum să-i rup brațul, cum să-l rănesc în vreun fel încât să nu se mai poată întoarce”, a spus Noorit Felsenthal-Berger în timp ce își ștergea lacrimile de pe obraji, îngrozită că fiul ei cel mic va fi forțat să se întoarcă.

Oboseală și moral în scădere

Avshalom Zohar Sal, un soldat și medic în vârstă de 28 de ani, care a efectuat mai multe misiuni în Gaza, a declarat că soldații sunt epuizați, demoralizați și nu mai știu pentru ce luptă.

Îndoielile sale au apărut pentru prima dată anul trecut, când servea într-o zonă din apropierea locului unde șase ostatici au fost ulterior uciși de răpitorii lor, în timp ce trupele israeliene se apropiau. „Am simțit că este vina mea”, a spus el.

Scepticismul său s-a adâncit în timpul celei mai recente misiuni, din iunie, când a văzut trupe întorcându-se în aceleași zone în care luptaseră mai devreme în război. El a spus că unii soldați păreau mai puțin concentrați, ceea ce i-a făcut vulnerabili la atacurile unei Hamas mult diminuate, dar încă letale.

„Nu mă puneți în situația în care trebuie să decid dacă îmi voi risca din nou viața”, a spus el, adresându-se militarilor.

Un grup cunoscut sub numele de Soldați pentru Ostatici spune că reprezintă peste 360 de soldați care refuză să servească în armată. Deși numărul rămâne mic, acesta contrastează cu primele zile ale războiului, când rezerviștii se grăbeau să se înroleze în armată în urma atacului din 7 octombrie. Un astfel de refuz se pedepsește cu închisoarea, dar acest lucru s-a întâmplat doar în câteva cazuri.

„Războiul de agresiune continuu al lui Netanyahu îi pune în pericol, în mod inutil, pe propriii noștri ostatici și a provocat ravagii în structura societății israeliene, în timp ce, în același timp, ucide, mutilează și înfometează o întreagă populație” de civili din Gaza, a declarat Max Kresch, un membru al grupului, într-o conferință de presă din 2 septembrie.

Un alt grup cunoscut sub numele de „Părinții soldaților de luptă strigă destul”, cunoscut și sub sloganul „Salvați-ne sufletele” sau SOS, spune că reprezintă aproape 1.000 de mame de soldați. O mișcare similară a fost creditată cu contribuția la încheierea ocupației de 18 ani a sudului Libanului de către Israel, în 2000.

„Trebuie să fim vocea lor”, a spus Felsenthal-Berger, ai cărei doi fii au luptat în Gaza. Grupul a organizat proteste în toată țara, s-a întâlnit cu oficiali guvernamentali și a publicat scrisori. Ea spune că fiii ei, inclusiv unul în serviciu activ, nu mai sunt în Gaza. Ea spune că îi susțin eforturile, dar nu au refuzat oficial să servească.

