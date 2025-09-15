Rubio promite Israelului "sprijinul neclintit" al Washingtonului în atingerea obiectivelor în Fâșia Gaza: "Un viitor mai bun nu va putea începe decât atunci când Hamas va fi eliminat"

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 17:11
Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, și Benjamin Netaniahu, premierul Israelului FOTO X/@MozFrame

Marco Rubio, secretarul de stat american aflat în vizită în Israel, a promis luni, 15 septembrie, că Washingtonul va oferi 'sprijin neclintit' acestuia în atingerea obiectivelor în Fâșia Gaza, cerând în același timp eradicarea Hamas, relatează AFP și Reuters.

'Locuitorii din Gaza merită un viitor mai bun, dar acest viitor mai bun nu va putea începe decât atunci când Hamas va fi eliminată', a declarat Rubio într-o conferință de presă la Ierusalim, alături de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

'Puteți conta pe sprijinul și angajamentul nostru neclintit de a duce acest lucru la bun sfârșit', a adăugat el, în contextul în care Israelul este angajat într-un război împotriva mișcării islamiste palestiniene de aproape doi ani.

Secretarul de stat american a apreciat totodată că Hamas a fost încurajată de demersurile Franței, Regatului Unit și ale altor țări de a recunoaște un stat palestinian și a cerut dezarmarea grupării militante palestiniene.

'Hamas trebuie să înceteze să existe ca element armat care poate amenința pacea și securitatea regiunii', a subliniat Rubio.

Vizita secretarului de stat american 'este un mesaj clar că America este alături de Israel în fața terorismului', a afirmat la rândul său premierul Netanyahu.

