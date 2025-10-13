În schimbul celor 20 de ostatici în viaţă predaţi de Hamas, Israelul a eliberat 1.968 de deţinuţi VIDEO FOTO

În schimbul celor 20 de ostatici în viaţă predaţi de Hamas, Israelul a eliberat 1.968 de deţinuţi FOTO X/@SSTodayPk

Israelul a anunţat luni, 13 octombrie, că a eliberat 1.968 de prizonieri palestinieni în schimbul predării ultimilor 20 de ostatici israelieni în viaţă care erau ţinuţi de Hamas în Fâşia Gaza.

„Administraţia penitenciară israeliană a procedat la eliberarea teroriştilor închişi, în conformitate cu acordul de returnare a ostaticilor” în cadrul armistiţiului încheiat între Israel şi Hamas, afirmă un comunicat.

În total, 1.968 de terorişti au fost eliberaţi, o parte dintre ei din închisoarea militară Ofer, din Cisiordania ocupată, înainte de a fi conduşi către diferite puncte ale acestui teritoriu, inclusiv Ierusalimul de Est, anexat de Israel, iar alţii au fost eliberaţi din închisoarea Ktziot, din sudul Israelului, fiind apoi duşi în Fâşia Gaza, precizează comunicatul.

Printre aceştia se află 250 de palestinieni deţinuţi din „motive de securitate”, dintre care mulţi condamnaţi pentru atentate mortale împotriva Israelului, şi peste 1 700 de palestinieni arestaţi în Gaza de la începutul războiului.

În schimbul prizonierilor eliberați, Israelul a primit cei 20 de ostatici în viață care mai erau ținuți captivi de Hamas în Fâșia Gaza.

Se așteaptă și predarea trupurilor celor 28 de trupuri neînsuflețite. Se pare, însă, că doar 4 trupuri vor fi predate luni, iar oficialii israelieni sunt deja furioși.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că anunțul Hamas constituie ''o încălcare a respectării angajamentelor'', transmite Reuters.

''Orice întârziere sau evitare deliberată va fi considerată o încălcare gravă a acordului și i se va răspunde în consecință'', a afirmat Katz într-un mesaj pe rețeaua socială X.

Acordul prevede că, în 72 de ore de la redesfășurarea armatei, toți cei 48 de ostatici - 20 despre care se știa că sunt în viață și 28 considerați morți - vor fi eliberați din Fâșia Gaza și predați forțelor de securitate israeliene

Hamas a indicat anterior că recuperarea trupurilor unora dintre ostaticii morți ar putea dura mai mult timp, având în vedere că nu toate locurile unde sunt îngropați sunt cunoscute.

Brigăzile Ezzedine al-Qassam, aripa armată a Hamas, au publicat luni după-amiază numele a patru ostatici ale căror trupuri intenționau să le predea Israelului în cursul zilei, potrivit AFP.

''Brigăzile al-Qassam vor remite astăzi, luni, 13 octombrie 2025, corpurile prizonierilor sioniști ale căror nume urmează'', a afirmat Hamas, dând numele a patru ostatici decedați.

''Familiile ostaticilor au fost șocate și consternate să afle că trupurile a doar patru ostatici decedați din cei 28 deținuți de către Hamas în Fâșia Gaza vor fi predate astăzi'', a declarat mai devreme Forumul familiilor, principala organizație israeliană care a militat pentru eliberarea ostaticilor.

Anterior în cursul zilei, Hamas i-a eliberat pe ultimii 20 de ostatici aflați în viață, predându-i Crucii Roșii Internaționale. Ostaticii, toți bărbați, au revenit în Israel după 738 de zile de captivitate.

Armata israeliană a indicat luni după-amiază, într-un comunicat citat de AFP, că, ''potrivit informațiilor primite, Crucea Roșie se deplasează acum la punctul de întâlnire situat în sudul Fâșiei Gaza, unde câteva sicrie de ostatici decedați îi vor fi remise''.

Anterior, autoritățile israeliene au declarat că anticipează că nu toți ostaticii decedați vor fi predați luni, caz în care un ''organism internațional'' prevăzut în planul american va ajuta la localizarea lor, potrivit armatei.

