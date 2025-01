Al doilea schimb de prizonieri în cadrul acordului Israel-Hamas. Patru femei-soldat, eliberate după 477 de zile de captivitate VIDEO/FOTO

Patru femei-soldat israeliene care fuseseră ținute ostatice de Hamas din 7 octombrie 2023 au fost predate sâmbătă, 25 ianuarie, la puțin după orele locale 11:00 (09:00 GMT), Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), în cadrul acordului de armistițiu, informează agențiile de presă internaționale.

Tinerele femei, îmbrăcate în uniformă kaki, au fost întâi expuse timp de câteva secunde pe un podium, înălțat pentru această ocazie de Hamas în fața a zeci de combatanți ai mișcărilor islamiste Hamas și Jihadul Islamic și a sute de locuitori.

Zâmbitoare, cele patru tinere femei-soldat care păreau a fi într-o stare de sănătate bună au salutat scurt mulțimea, înainte de a coborî de pe podium pentru a urca în mașini de teren albe.

Ele ar urma să fie duse imediat spre Israel.

Acest schimb de prizonieri este al doilea organizat în cadrul armistițiului ce a intrat în vigoare duminica trecută între Israel și Hamas, după 15 luni de război.

Zeci de combatanți înarmați ai grupărilor Hamas și Jihadul Islamic, precum și sute de persoane fluturând drapele palestiniene, s-au adunat sâmbătă în piața din orașul Gaza unde urmau să fie predate cele patru femei-soldat israeliene.

Israel și Hamas au confirmat vineri că Daniella Gilboa, Karina Ariev, Liri Albag și Naama Levy, capturate în dimineața zilei de 7 octombrie 2023 în timpul atacului Hamas asupra Israelului, ar urma să fie eliberate sâmbătă, după 477 de zile de captivitate.

Potrivit unor surse palestiniene, Israelul trebuie să elibereze sâmbătă 200 de palestinieni din închisorile sale în schimbul celor patru femei-soldat.

Această listă de prizonieri, dintre care unii vor fi duși în Gaza, iar alții în Cisiordania ocupată, numără 120 de condamnați la închisoare pe viață, dintre care 70 trebuie să fie exilați în afara teritoriilor palestiniene, a precizat una dintre aceste surse sub acoperirea anonimatului, dat fiind caracterul sensibil al subiectului.

