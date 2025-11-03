Fostă șefă din armata israeliană arestată pentru că ar fi divulgat un videoclip cu abuzurile asupra deținuților palestinieni dintr-o închisoare din Israel VIDEO

Fosta șefă a departamentului juridic al armatei israeliene, generalul-maior Yifat Tomer-Yerushalmi, a fost arestată în legătură cu scurgerea către presă a unui videoclip ce arată abuzuri asupra deținuților palestinieni într-o închisoare de maximă siguranță. Cazul, care a provocat un scandal major în Israel, scoate la iveală tensiunile tot mai mari dintre armată, sistemul juridic militar și liderii politici de dreapta, pe fondul războiului din Gaza și al acuzațiilor privind tratamentul prizonierilor palestinieni, relatează AFP.

Ea şi fostul procuror-şef al armatei, colonelul Matan Solomosh, au fost arestaţi duminică seară sub suspiciunea de obstrucţionare a anchetei privind scurgerea de imagini care ar arăta abuzurile asupra unui deţinut palestinian în lagărul de detenţie Sde Teiman.

Cu grad de general-maior şi având şi titulatura de „avocat general” al armatei, Yifat Tomer-Yerushalmi, va rămâne în arest până miercuri la prânz, a decis luni Tribunalul din Tel Aviv, potrivit The Times of Israel.

După ce şi-a anunţat demisia vineri, Yifat Tomer-Yeroushalmi a dispărut pentru scurt timp duminică, declanşând speculaţii în presă cu privire la o posibilă tentativă de sinucidere.

Într-un mesaj pe Telegram, ministrul securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, a anunţat luni că „s-a convenit că, în lumina evenimentelor din noaptea trecută, Serviciul Penitenciar va acţiona cu o vigilenţă sporită pentru a asigura securitatea deţinutei în centrul de detenţie unde a fost plasată în arest preventiv”.

Ads

Generalul-maior Yifat Tomer-Yerushalmi a anunţat vineri că demisionează deoarece a aprobat scurgerea videoclipului către presă, în august 2024, relatează Reuters.

Cinci soldați au fost acuzați după publicarea videoclipului

Ancheta privitoare la abuzurile asupra deţinuţilor palestinieni a dus la acuzaţii penale împotriva a cinci soldaţi şi a stârnit un val de proteste. Ancheta a fost condamnată de politicienii de dreapta şi a determinat protestatarii să ia cu asalt două baze militare după ce anchetatorii au căutat soldaţi pentru a-i interoga în legătură cu acest caz.

La o săptămână după pătrunderea în baze, o înregistrare video de pe o cameră de securitate care arăta momentele presupusului abuz a fost difuzată de canalul de ştiri N12 din Israel.

Înregistrarea arăta soldaţi care luau un deţinut deoparte şi se înghesuiau apoi în jurul lui, ţinând un câine şi blocând vizibilitatea acţiunilor lor cu echipamentul anti-revoltă.

Ads

Miercuri, ministrul apărării Israel Katz a declarat că se desfăşoară o anchetă penală privind scurgerea înregistrării video şi că Tomer-Yerushalmi este suspendată din funcţie.

Tomer-Yerushalmi şi-a apărat acţiunile ca fiind o încercare de a respinge propaganda împotriva departamentului juridic al armatei, însărcinat cu respectarea statului de drept, care, potrivit ei, a fost supus unor calomnii pe tot parcursul războiului.

Imaginile proveneau din lagărul de detenţie Sde Teiman, unde sunt deţinuţi unii dintre militanţii Hamas care au participat la atacul din 7 octombrie 2023 care a declanşat războiul, alături de palestinieni capturaţi în lunile următoare de luptă din Gaza.

Abuzuri repetate împotriva prizonierilor

Grupurile pentru drepturile omului au raportat abuzuri grave asupra palestinienilor aflaţi în detenţia israeliană în timpul războiului.

Armata israeliană investighează zeci de cazuri, dar spune că abuzurile nu sunt sistematice.

Ads

Tomer-Yerushalmi i-a numit pe deţinuţii din Sde Teiman „terorişti de cea mai joasă speţă” în scrisoarea sa de demisie, dar a adăugat că acest lucru nu elimină obligaţia de a investiga abuzurile suspectate. „Din păcate, această înţelegere de bază – că există acte la care nici chiar cei mai josnici deţinuţi nu trebuie să fie supuşi – nu mai este convingătoare pentru toţi”, a spus ea.

Unii politicieni au profitat rapid de demisia lui Tomer-Yerushalmi. Katz a spus că oricine inventează „calomnii sângeroase împotriva soldaţilor israelieni nu este demn să poarte uniforma IDF”.

Ministrul poliţiei, Itamar Ben-Gvir, a salutat demisia şi a cerut o anchetă asupra mai multor autorităţi legale. El a postat, de asemenea, un videoclip în care apare stând deasupra unor prizonieri palestinieni care zăceau legaţi pe podea într-o închisoare israeliană, spunând că aceştia sunt atacatori din 7 octombrie care ar trebui să primească pedeapsa cu moartea.

Aproximativ 1.700 de deţinuţi din Gaza au fost eliberaţi luna aceasta, ca parte a acordului de încetare a focului din Gaza, în schimbul a 20 de ostatici israelieni, dintre care unii au spus că au fost torturaţi şi abuzaţi în timpul captivităţii. Trei dintre ei au declarat presei israeliene că uneori erau bătuţi de răpitorii lor ca răzbunare pentru remarci ale lui Ben-Gvir, care se mândreşte cu înrăutăţirea condiţiilor de detenţie pentru palestinieni. Ben-Gvir a răspuns că aceste acuzaţii servesc intereselor Hamas.

Ads