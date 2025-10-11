”Nu mai pot suporta această durere, ard din interior.” Un supravieţuitor al masacrului Hamas din 7 octombrie 2023 s-a sinucis VIDEO/FOTO

Iubita lui Roei Shalev, Mapal Adam, a fost ucisă la festivalul de muzică Nova FOTO X/Nioh Berg

Sinuciderea lui Roei Shalev, un supraviețuitor al masacrului comis de Hamas la 7 octombrie 2023 la festivalul muzical Nova, a suscitat sâmbătă, 11 octombrie, un val de emoții în Israel, potrivit France Presse.

Corpul lui Shalev, a cărui iubită și cel mai bun prieten fuseseră uciși în 7 octombrie, a fost descoperit vineri seara în mașina sa carbonizată în nordul Tel Aviv-ului, potrivit media israeliene, la câteva ore după intrarea în vigoare a noii încetări a focului în războiul între Israel și gruparea islamistă palestiniană Hamas.

”Nu mai pot suporta această durere, ard din interior (...). Vreau doar ca această durere să înceteze”, scrisese el cu câteva ore înainte pe contul său de Instagram.

7 Ekim'de Nova Müzik Festivalinde kız arkadaşı ölen Roei Shalev, arabasında kendisini yakarar intihar etti. pic.twitter.com/amJqoPLQWE — TRHaber (@trhaber_com) October 11, 2025

Mai multe personalități politice din opoziție, care, contrar majorității membrilor coaliției guvernamentale, continuă să utilizeze rețelele sociale în timpul shabatului i-au adus un omagiu.

Ads

Unii dintre ei au făcut apel la mai multă grijă față de supraviețuitorii atacului din 7 octombrie, solicitare care revine periodic în dezbaterea publică israeliană.

”Este timpul ca Statul Israel să-i trateze pe cei care suferă de probleme de sănătate mentală ca pe niște eroi, nu ca pe niște statistici”, a reacționat Avigdor Lieberman, liderul partidului naționalist Israel Beiteinou, fost ministru.

”Roei nu a putut suporta durerea, dar alții sunt încă acolo, luptându-se, înfruntând situația, încercând să trăiască. Trebuie să le oferim tot ajutorul posibil pentru ca ei să nu se simtă singuri”, a comentat și Yair Golan, liderul formațiunii de stânga 'Democrații'.

Iubita lui Roei Shalev, Mapal Adam, și cel mai bun prieten al său, Hili Solomon, au fost uciși sub privire sale în cursul festivalului de muzică Nova, în sudul Israelului, în timp ce el a fost rănit de comandourile venite din Fâșia Gaza.

Roei Shalev lost his girlfriend on 07/10 and barely survived himself. Only days later, his mother committed suicide. This week, Roei also took his own life. Ads The atrocities on that day still haunt countless innocent people who suffer in silence. It's a never ending tragedy. pic.twitter.com/0Dx9AZFEn7 — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) October 11, 2025

Cei trei tineri încercaseră să se ascundă sub mașini când locul unde se desfășura festivalul a fost luat cu asalt.

Cu peste 370 de morți, festivalul Nova a fost scena celui mai grav masacru comis în 7 octombrie 2023 în cursul atacului fără precedent al Hamas, care a declanșat războiul în Fâșia Gaza.

În total, atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, în majoritate civili, de partea israeliană, potrivit unui bilanț al AFP în baza datelor oficiale.

La două săptămâni după masacru, mama lui Roei Shalev s-a sinucis. Potrivit mai multor media israeliene, ea era foarte apropiată de prietena fiului său și a fost profund afectată de moartea ei.

Ads