Spital luat cu asalt în Gaza, după noile bombardamente israeliene. „Situaţia era haotică, catastrofală”

O sută de persoane au fost arestate în unul din principalele spitale din Fâşia Gaza, a anunţat sâmbătă, 17 februarie, armata israeliană, care a luat cu asalt această unitate spitalicească, în timp ce îngrijorările se intensifică în legătură cu soarta zecilor de pacienţi şi de angajaţi de acolo.

În cursul nopţii trecute, noi bombardamente ale armatei israeliene asupra teritoriului palestinian s-au soldat cu 100 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii, controlat de Hamas.

Cel puţin 120 de pacienţi şi cinci echipe medicale se confruntă cu lipsa de apă, hrană şi electricitate la spitalul Nasser din Khan Yunis, principalul oraş din sudul Fâşiei Gaza, a adăugat acesta.

Israelul îşi concentrează de săptămâni operaţiunile sale militare la Khan Yunis, oraşul natal al şefului Hamas din Gaza, Yahya Sinwar, presupusul creier al atacului fără precedent din 7 octombrie al grupării islamiste palestiniene în comunităţile din sudul Israelului, ceea ce a declanşat războiul.

Şase bolnavi, printre care un copil, au murit la spitalul Nasser de vineri din cauza întreruperilor de curent electric care au provocat oprirea distribuirii de oxigen, potrivit unui nou bilanţ făcut sâmbătă de Ministerul Sănătăţii al Hamas, gruparea aflată la putere în Fâşia Gaza. "Nou-născuţii riscă să moară în orele următoare", avertizează acesta.

As IDF operations continue in Nasser Hospital:

🔴 IDF troops uncovered medications with the names of Israeli hostages inside the hospital along with weapons.

🔴 A report was received regarding the failure of electrical systems within the hospital. Our troops worked to repair… pic.twitter.com/S6Wpd3F6Re