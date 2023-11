Cel mai mare spital din Gaza, alimentat clandestin de Israel. "Hamas le-a interzis medicilor să primească combustibilul" VIDEO

Miza ofensivei israeliene în Gaza este, în ultimele zile, Al-Shifa, cel mai mare spital din fâșia locuită de palestinieni.

Lupte dure între cele două tabere combatante au loc în zonă, în condițiile în care Israelul susține, de mai mulți ani, că organizația teroristă Hamas și-a construit cartierul general chiar în subsolurile unității medicale, folosind pacienții și civilii drept scuturi umane.

În mijlocul conflictului, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că cel mai mare spital din Fâșia Gaza nu mai este funcțional. Electricitatea este oprită de câteva zile, iar pacienții în stare gravă nu mai pot beneficia de servicii precum dializă. În același timp, BBC publică fotografia unor nou-născuți înveliți în pături.

Controlul asupra acestui spital este un obiectiv militar și politic major pentru Israel, explică o analiză The Guardian. „Acest complex medical domină centrul orașului Gaza, unde Hamas are o mare parte din infrastructura sa administrativă” și este aproape de o importantă rută de transport, arată publicația.ț

Israel a trimis de mai multă vreme oferte către Hamas de evacuare a pacienților. Printre altele, s-au oferit să permită transferul nou-născuților către un spital mai sigur. Hamas a refuzat în serie toată propunerile de compromis.

În cursul serii de duminică, 12 noiembrie, IDF (Forțele de Apărare din Israel) a făcut public un videoclip cu soldați israelieni transportând canistre cu combustibil la adăpostul întunericului. Potrivit comunicatului IDF, este vorba despre combustibil necesar alimentării generatoarelor spitalului pentru producerea de energie electrică.

Our troops risked their lives to hand-deliver 300 liters of fuel to the Shifa hospital for urgent medical purposes.

Hamas forbade the hospital from taking it.

Gaza’s Hamas-run health ministry has been warning for weeks that its hospitals are running out of fuel. If so, why… pic.twitter.com/u6XaLvdr8x