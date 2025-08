Statele Unite au renunțat la negocierea unui armistițiu în Gaza. Pe cine aruncă vina Steve Witkoff. "Nu acționează cu bună-credință"

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, a anunțat joi, 24 iulie, că Washingtonul întrerupe discuțiile pentru încetarea focului în Gaza și își aduce acasă echipa de negociatori din Qatar pentru consultări, după ce ultimul răspuns din partea Hamas „arată lipsa dorinței de a ajunge la un armistițiu în Gaza”, informează The Associated Press.

„În timp ce mediatorii au depus un efort deosebit, Hamas nu pare să fie coordonată sau să acționeze cu bună-credință", a declarat Witkoff într-un comunicat. „Acum vom lua în considerare opțiuni alternative pentru a aduce ostaticii acasă și pentru a încerca să creăm un mediu mai stabil pentru populația din Gaza”, mai spune trimisul lui Donald Trump.

