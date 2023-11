Cel puțin 320 de străini au părăsit Fâșia Gaza prin punctul de trecere spre Egipt. Răniții în stare critică au avut prioritate

Cel puțin 320 de străini au părăsit miercuri, 1 noiembrie, Fâșia Gaza folosind punctul de trecere Rafah, susțin surse egiptene de securitate și un oficial palestinian agenției de presă Reuters.

Punctul egiptean de trecere Rafah a fost deschis în miercuri dimineață pentru a permite evacuaților grav răniți să intre în Egipt. Oficialul palestinian de pe partea din Gaza a graniței a spus că cel puțin 320 de deținători străini de pașapoarte au părăsit Fâșia cu șase autobuze, arată skynews.

Un total de 500 de străini şi cetăţeni cu dublă cetăţenie au fost autorizaţi să părăsească zona, iar restul este de aşteptat să plece în zilele următoare. Nu se știe dacă dintre cele 320 de persoane la care se face referire în raport s-a numărat cetățeni britanici.

A group of Americans crossed the Rafah crossing from Gaza into Egypt, likely to be followed by citizens of Britain and other countries

According to the BBC, about 150 people crossed the border between the Gaza Strip and Egypt this morning after the opening of the Rafah crossing.