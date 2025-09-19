SUA blochează rezoluția privind încetarea focului în Gaza. „Nu este o surpriză”. Ce reclamă Washigtonul

SUA au folosit din nou dreptul de veto în Consiliul de Securitate al ONU, joi, 18 septembrie, pentru a bloca o rezoluție care cerea o încetare de foc imediată și permanentă în Gaza, precum și eliberarea ostaticilor. SUA au justificat veto-ul prin faptul că rezoluția nu condamna Hamas – pe care o consideră, la fel ca și UE, o organizație teroristă.

Toți ceilalți 14 membri ai Consiliului de Securitate au votat în favoarea rezoluției, care descria situația umanitară din Gaza drept „catastrofală” și solicita Israelului să elimine toate restricțiile privind livrarea de ajutor umanitar către cei 2,1 milioane de palestinieni din teritoriu.

„Opoziția SUA față de această rezoluție nu este o surpriză”, a declarat Morgan Ortagus, consilier principal al politicii externe al SUA, înainte de vot.

„Rezoluția nu condamnă Hamas și nici nu recunoaște dreptul Israelului de a se apăra, legitimând în mod eronat narațiuni false care favorizează Hamas și care, din păcate, au găsit ecou în acest consiliu”, a mai spus oficialul american.

Ortagus a adăugat că ceilalți membri ai consiliului „au ignorat” avertismentele SUA cu privire la limbajul „inacceptabil” al rezoluției.

Rezultatul votului evidențiază izolarea SUA și a Israelului pe scena internațională în contextul războiului din Gaza, care durează de aproape doi ani, notează The Associated Press.

Votul a avut loc cu câteva zile înainte de reuniunea anuală a liderilor mondiali la Adunarea Generală a ONU, unde situația din Gaza va fi din nou un subiect principal.

Mai mulți aliați importanți ai SUA un subiect major, iar aliați importanți ai SUA ar putea recunoaște un stat palestinian independent. Printre acestea vor fi Franța, care va deveni astfel primul membru cu drept de vot în Consiliul de Securitate care face acest pas, Marea Britanie, care va recunoaște statul Palestina condiționat de evoluția situației din Gaza, Canada, Australia, Belgia și Japonia.

„Îmi pot imagina furia, frustrarea și dezamăgirea poporului palestinian care urmărește această sesiune a Consiliului de Securitate, sperând că există ajutor pe drum și că acest coșmar ar putea lua sfârșit”, a declarat Riyad Mansour, ambasadorul palestinian la ONU.

Algeria, unul dintre inițiatorii rezoluției, și-a exprimat, de asemenea, dezamăgirea față de eșecul unei noi acțiuni a consiliului pentru Gaza, cerându-și scuze palestinienilor pentru că nu a făcut suficient pentru a salva viețile civililor.

Ambasadorul Algeriei la ONU, Amar Bendjama, a declarat că „14 membri curajoși ai acestui Consiliu de Securitate și-au ridicat vocea. Au acționat cu conștiință și în interesul opiniei publice internaționale”.

Ambasadorul Pakistanului a numit votul „un moment întunecat”.

Danny Danon, ambasadorul Israelului la ONU, a criticat noua inițiativă și a spus că aceasta „nu va elibera ostaticii și nu va aduce securitate în regiune”.

„Israelul va continua să lupte împotriva Hamas și să își protejeze cetățenii, chiar dacă Consiliul de Securitate preferă să închidă ochii în fața terorismului”, a transmis el într-o declarație.

