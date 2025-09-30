Netanyahu spune că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului Gazei”, respingând ideea unui stat palestinian

Autor: Veronica Andrei
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 13:00
229 citiri
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu FOTO Hepta

Premierul israelian a subliniat, după vizita la Washington, că planul discutat cu Donald Trump nu prevede crearea unui stat palestinian, ci menținerea controlului militar israelian în Gaza, scrie The Guardian.

Într-o declarație video publicată pe canalul său Telegram, Benjamin Netanyahu a afirmat că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului” în baza planului convenit cu președintele american Donald Trump. El a adăugat că Israelul „absolut deloc” nu a acceptat ideea formării unui stat palestinian.

„A fost o vizită istorică. În loc ca Hamas să ducă la izolarea noastră, am reușit să izolăm Hamas. Întreaga lume, inclusiv state arabe și musulmane, face acum presiuni asupra Hamas să accepte condițiile pe care le-am stabilit împreună cu președintele Trump: eliberarea tuturor răpiților – vii și morți – în timp ce IDF rămâne în cea mai mare parte a teritoriului”, a spus Netanyahu.

Întrebat dacă a acceptat ideea unui stat palestinian, premierul israelian a răspuns: „În niciun caz. Suntem ferm împotriva unui stat palestinian. Președintele Trump a spus că înțelege poziția noastră și a declarat că un astfel de pas ar fi o recompensă pentru terorism și un pericol pentru Israel. Evident, nu vom fi de acord cu asta.”

Reacții interne și internaționale

Ministrul israelian de finanțe Bezalel Smotrich, parte a coaliției de guvernare, a catalogat planul ca fiind un „eșec diplomatic răsunător”, avertizând că va duce la noi confruntări în Gaza.

În Marea Britanie, secretarul pentru sănătate, Wes Streeting, a declarat pentru BBC Radio 4 că poziția guvernului israelian echivalează cu o politică de „epurare etnică”. Oficialul a subliniat că planul lui Trump ar putea totuși deschide calea pentru relansarea unei soluții cu două state, „singura modalitate de a garanta securitatea Israelului și un viitor pentru Palestina”.

Planul SUA pentru Gaza

La Casa Albă, Donald Trump a prezentat un plan în 20 de puncte pentru încetarea războiului din Gaza, pe care l-a descris drept „una dintre cele mai mari zile din istoria civilizației” și un pas către „pace eternă în Orientul Mijlociu”.

Propunerea include încetarea luptelor, o retragere limitată a forțelor israeliene și eliberarea ostaticilor de către Hamas, urmată de eliberarea prizonierilor palestinieni. Gaza ar urma să fie administrată temporar de un „Consiliu al Păcii”, cu sprijin internațional, iar o forță de stabilizare creată de SUA și state arabe ar prelua securitatea.

Planul menționează posibilitatea autodeterminării palestiniene, dar doar în termeni vagi, condiționată de o reformă a Autorității Palestiniene.

Obstacole majore

Rămâne incert dacă Hamas va accepta propunerea. Un lider al grupării a declarat pentru BBC că termenii nu protejează suficient interesele palestiniene și că orice acord fără retragerea Israelului din Gaza este inacceptabil.

În Israel, deși Netanyahu a declarat că susține principiile planului, o parte din partenerii săi de coaliție le resping deja. Opoziția internă îl acuză că ar putea bloca implementarea dacă aceasta îi amenință supraviețuirea politică.

În același timp, bombardamentele israeliene asupra orașului Gaza s-au intensificat, în paralel cu desfășurarea unei noi divizii blindate. Situația umanitară rămâne critică, în timp ce eforturile diplomatice ale statelor europene și arabe încearcă să readucă părțile la masa negocierilor.

