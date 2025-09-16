Summit urgent convocat de liderii arabi și musulmani, după atacul israelian de săptămâna trecută de la Doha. Emirul Qatarului: "Intenționează să facă negocierile să eșueze"

Atacurile israeliene de săptămâna trecută, care au vizat membri ai Hamas în Qatar, au avut ca scop sabotarea negocierilor cu privire la Gaza, a acuzat luni, 15 septembrie, emirul Qatarului, în deschiderea summitului extraordinar al liderilor arabi şi musulmani organizat ca răspuns la acest atac fără precedent, relatează AFP.

Acest summit comun al Ligii Arabe şi al Organizaţiei Cooperării Islamice (OCI) a avut ca scop să ridice tonul faţă de Israel, după bombardamentul efectuat la Doha, capitala ţării implicate în medierea negocierilor pentru un armistiţiu în Fâşia Gaza.

„Cel care lucrează cu perseverenţă şi metodic pentru a asasina partea cu care negociază, intenţionează să facă negocierile să eşueze (....), pentru el, nu sunt decât o parte a războiului”, a declarat şeicul Tamim ben Hamad Al-Thani, în discursul său de deschidere.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu „visează ca regiunea arabă să devină o sferă de influenţă israeliană. Şi aceasta este o iluzie periculoasă”, a continuat el în faţa liderilor arabi şi musulmani reuniţi la Doha, printre care se aflau preşedinţii palestinian, turc, iranian şi egiptean, precum şi prim-miniștrii irakian şi pakistanez, regele Iordaniei şi prinţul moştenitor saudit.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat, la rândul său, guvernul israelian că doreşte „să continue masacrele şi genocidul în Palestina, destabilizând în acelaşi timp regiunea”.

Conform proiectului de declaraţie finală consultat de AFP, cele aproximativ 50 de ţări reprezentate condamnă atacul israelian, subliniind că acesta pune în pericol eforturile de normalizare a relaţiilor dintre Israel şi ţările arabe.

Israelul şi Statele Unite, principalul său aliat, încearcă să extindă Acordurile Abraham, care au dus la recunoaşterea Israelului de către Emiratele Arabe Unite, Bahrain şi Maroc în 2020.

Atacul israelian şi „continuarea practicilor agresive ale Israelului, în special crimele de genocid, epurare etnică, foamete şi blocadă, precum şi activităţile de colonizare şi expansiune subminează perspectivele de pace şi coexistenţă paşnică în regiune”, afirmă textul. Aceste demersuri „ameninţă tot ceea ce s-a realizat în calea stabilirii unor relaţii normale cu Israelul, inclusiv acordurile existente şi viitoare”, avertizează declaraţia.

Textul subliniază, de asemenea, „conceptul de securitate colectivă (...) şi necesitatea (semnatarilor) de a se alinia pentru a face faţă provocărilor şi ameninţărilor comune”.

Înainte de deschiderea summitului, preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a îndemnat ţările musulmane să rupă „legăturile cu acest regim fals”, referindu-se la Israel.

Atacul israelian, care a ucis cinci membri ai Hamas şi un membru al forţelor de securitate qatariote, a stârnit un val de condamnări din partea comunităţii internaţionale, în special din partea bogatelor monarhii din Golf, aliate ale Washingtonului. De asemenea, a generat o condamnare rară din partea Statelor Unite, aliatul numărul unu al Israelului, dar şi un aliat apropiat al Qatarului.

Secretarul de stat american Marco Rubio se află în prezent în vizită la Ierusalim – o deplasare planificată înainte de atacurile asupra Qatarului – pentru a-şi arăta sprijinul faţă de Israel înainte de recunoaşterea iminentă a unui stat palestinian de către mai multe ţări occidentale, în cadrul Adunării Generale a ONU de la sfârşitul lunii.

Marco Rubio, care se va deplasa marţi, 16 septembrie, în Qatar, potrivit unui oficial american, a declarat luni în faţa presei la Ierusalim că ţara sa va continua să susţină „rolul constructiv” al Qatarului în medierea conflictului din Gaza.

„Mulţi oameni aşteaptă fapte, nu doar discursuri. Am epuizat toate formele de retorică. Acum trebuie să trecem la acţiune”, a comentat cercetătorul saudit Aziz Alghashian cu privire la summit.

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a anunţat, de asemenea, o reuniune de urgenţă marţi pentru a discuta despre atacurile israeliene din Qatar.

Un summit extraordinar al Consiliului de Cooperare al Golfului era, de asemenea, prevăzut pentru luni la Doha, potrivit agenţiei de presă saudite SPA.

