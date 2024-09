Sute de mii de oameni au protestat în Israel după găsirea fără suflare a celor 6 ostatici din Gaza. Valul de furie a paralizat țara VIDEO FOTO

După ce şase ostatici au fost găsiţi fără suflare în Fâşia Gaza, Israelul a fost invadat de un val uriaș de furie. Peste 500.000 de protestatari au ieşit în stradă şi au paralizat timp de 24 de ore întreaga ţară.

Bănci şi spitale importante din Israel sunt afectate, iar principalele autostrăzi sunt blocate. Premierul Benjamin Netanyahu a promis răzbunare, în timp ce preşedintele Joe Biden speră la un acord de pace în Orientul Mijlociu, relatează observatornews.ro.

Înarmaţi cu pancarte, steaguri şi fumigene, peste 300 de mii de oameni au mărșăluit spre sediul armatei israeliene din Tel Aviv. Aici şi-au revărsat furia şi au blocat, timp de o zi şi o noapte, autostrada Ayalon - principala arteră a ţării, pe care circulă zilnic peste 600 de mii de maşini.

The people of Israel are protesting for Netanyahu to resign. The protests seem to be quite crowded.#Israel #Netanyahu #Iran #Lebanon #Gaza #Palestine #war pic.twitter.com/aIdGrckLFz