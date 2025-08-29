Tancurile israeliene avansează spre centrul orașului Gaza. La Casa Albă, Trump a convocat o ședință pe tema situației din Orientul Mijlociu VIDEO

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 27 August 2025, ora 16:38
1646 citiri
Tancuri israeliene în apropierea orașului Gaza - FOTO X - Quds News Network

Tancurile armatei israeliene au ajuns la periferia principalei localități din Fâșia Gaza și avansează spre interiorul orașului, după ce, în ultimele ore, au bombardat zona de nord a orașului.

Atacul armatei israeliene a distrus casele de la periferie și a obligat locuitorii palestinieni să abandoneze orașul, au declarat martori oculari pentru agenția Reuters.

Ofensiva israeliană se produce în timp ce, la Casa Albă, președintele Trump a convocat, pentru ziua de miercuri, 27 august 2025, o reuniune - fulger pentru a analiza situația din Orientul Mijlociu.

Marți seara, tancurile au pătruns în cartierul Ebad-Alrahman, la marginea nordică a orașului Gaza, și au bombardat case, rănind mai multe persoane.

„Deodată am auzit că tancurile au pătruns în Ebad-Alrahman, sunetele exploziilor au devenit din ce în ce mai puternice și am văzut oameni fugind spre zona noastră. Dacă nu se ajunge la un armistițiu, vom vedea tancurile în fața caselor noastre”, a povestit Saad Abed (60 de ani), fost muncitor în construcții.

Oficiali israelieni au anunțat că pregătesc o nouă ofensivă în orașul Gaza, pe care îl consideră a fi ultimul bastion al Hamas. Aproximativ jumătate din cei două milioane de locuitori ai enclavei trăiesc în prezent în Gaza City. Israelul a declarat că localnicilor li se va cere să evacueze zona.

#razboi Gaza, #Fasia Gaza, #armata israeliana, #Israel, #Gaza Hamas Israel, #Gaza City, #Trump, #steve witkoff, #palestinieni, #razboi Gaza Hamas Israel , #Razboi Gaza
