Teroriștii Hamas, acuzați că fură ajutoarele umanitare destinate civililor. Ce a găsit armata israeliană în tunelurile din Gaza VIDEO

O agenție a Ministerului Apărării din Israel susține că a găsit dovezi că teroriștii Hamas fură materiale medicale și le ascund în tunelurile din Fâșia Gaza, relatează Sky News.

Israelul a acuzat în mod constant Hamas că ascunde combustibil, alimente, materiale medicale și alte ajutoare extrem de necesare pentru a prezenta comunității internaționale imaginea dezastrului umanitar în interiorul Gazei.

Acuzațiile au fost respinse de Hamas, care susține că Israelul nu permite intrarea de ajutoare suficiente în enclavă.

Coordonarea activităților guvernamentale în teritorii (cunoscută și sub numele de COGAT) a distribuit imagini despre care spune că sunt provizii ascunse într-un tunel întunecat. Mai exact, ajutor umanitar furat de la oamenii din Gaza. ”Hamas își ține poporul în disperare”, a transmis agenția.

INSIDE a Hamas tunnel: humanitarian aid STOLEN from the people of Gaza.

Hamas don't care. They prefer their people in dispair, as long as they have what they want. pic.twitter.com/LoshQZntA3