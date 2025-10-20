Trump amenință Hamas cu eradicarea. Motivul furiei președintelui american VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 22:15
389 citiri
Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@aboadam3738

Donald Trump a dat luni, 20 octombrie, asigurări că Hamas va fi 'eradicat' dacă nu va respecta acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, după ce Israelul a denunțat duminică încălcări ale armistițiului de către mișcarea islamistă palestiniană, acuzație respinsă de aceasta, relatează AFP.

'Am făcut o înțelegere cu Hamas că va respecta acest acord și dacă nu va face acest lucru, îl vom eradica, dacă este necesar', a declarat președintele american pentru jurnaliști, alături de premierul australian Anthony Albanese, pe care l-a primit la Casa Albă.

'Vor fi eradicați și ei știu asta', a adăugat el.

Trump a făcute aceste declarații în timp ce emisarii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit luni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, la o zi după ce bombardamentele israeliene lansate asupra Fâșiei Gaza au stârnit îngrijorări că fragilul armistițiu intrat în vigoare pe 10 octombrie ar putea fi pus în pericol.

Israelul a lansat duminică lovituri în Gaza ca răspuns, a susținut el, la atacuri ale Hamas, care a negat acuzațiile. Apărarea Civilă din Gaza a raportat cel puțin 45 de palestinieni uciși în bombardamente.

Președintele americane a insistat însă că forțele americane nu se vor implica împotriva Hamas, spunând că zeci de țări care au fost de acord să se alăture unei forțe internaționale de stabilizare în Gaza 'ar fi bucuroase să intervină'.

'Mai mult, Israelul ar interveni în două minute dacă i-aș cere acest lucru', a spus el.

'Dar, deocamdată, nu i-am cerut acest lucru. Îi vom da o mică șansă și sperăm că violențele se vor reduce. Dar, deocamdată, știți, aceștia sunt oameni violenți', a mai spus el.

#razboi Gaza, #Trump presedinte SUA, #eradicare Hamas, #acord incetare foc Gaza , #Razboi Gaza
