Netanyahu, surprins de solicitarea celui mai puternic aliat al său. Ce a cerut Donald Trump Israelului VIDEO

Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 07:28
Netanyahu, surprins de solicitarea celui mai puternic aliat al său. Ce a cerut Donald Trump Israelului VIDEO
Liderul SUA, Donald Trump, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu FOTO Hepta

Președintele american a cerut Israelului, vineri seara, să-și înceteze bombardamentele în Gaza, afirmând că, după ce a citit comunicatul Hamas, consideră că mișcarea islamistă „este pregătită pentru o pace durabilă”.

„Pe baza declarației emise de Hamas, cred că aceștia sunt pregătiți pentru o PACE durabilă. Israelul trebuie să oprească imediat bombardamentele din Gaza, astfel încât să putem scoate ostaticii în siguranță și rapid!”, a scris Donald Trump pe Truth Social. „În acest moment, este mult prea periculos să facem asta”, adaugă el referindu-se la eliberarea ostaticilor.

„Suntem deja în discuții cu privire la detaliile care urmează să fie puse la punct”, anunță Trump.

Potrivit secretarei de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, Donald Trump înregistra un mesaj destinat Hamas, ca răspuns la comunicatul transmis ceva mai devreme de organizația militantă palestiniană în care aceasta se declara gata să elibereze toți ostaticii, dar solicita mediere suplimentară în legătură cu alte aspecte ale planului propus de Donald Trump pentru a face pace în Gaza și a începe reconstrucția.

„Nu este vorba doar despre Gaza, este vorba despre PACEA mult dorită în Orientul Mijlociu”, a precizat Donald Trump în finalul mesajului său postat vineri pe Truth Social.

Netanyahu, luat prin surprindere de reacția lui Trump

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost luat prin surprindere de declarația președintelui american Donald Trump, care a cerut Israelului să înceteze imediat atacurile în Gaza afirmând că Hamas este „gata pentru o pace durabilă”, a declarat un oficial israelian pentru televiziunea israeliană Channel 12, relatează The Times of Israel.

Potrivit sursei, înainte ca președintele SUA să emită declarația sa pe Truth Social, Netanyahu făcuse o evaluare a răspunsului Hamas la planul lui Trump de a pune capăt războiului și de a elibera ostaticii și ajunsese la concluzia că răspunsul grupării islamiste reprezintă, de fapt, o respingere a propunerii americane.

Netanyahu a subliniat, de asemenea, necesitatea coordonării cu SUA în ceea ce privește răspunsul, astfel încât să nu pară că Hamas a răspuns afirmativ, potrivit Canal 12.

Pe de altă parte, Qatarul, care a fost mediator, salută ceea ce consideră a fi acordul Hamas cu privire la propunerea președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului, precum și disponibilitatea sa de a elibera toți ostaticii rămași în condițiile descrise în plan. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed al-Ansari, susține, de asemenea, anunțul ulterior al lui Trump care solicită „o încetare imediată a focului pentru a facilita eliberarea rapidă și în siguranță a ostaticilor”.

Ansari afirmă că Qatarul și Egiptul, un alt mediator arab, au început deja pregătirile, în coordonare cu SUA, pentru a „finaliza discuțiile pentru planul de asigurare a încetării războiului”.

Ministerul egiptean de Externe a salutat, de asemenea, răspunsul Hamas la propunerea lui Trump, despre care Cairo spune că reflectă dorința Hamas de a cruța alți civili palestinieni, precum și dorința de a „pune capăt unei perioade întunecate din istoria regiunii”.

Comunicatul egiptean îi mulțumește lui Trump pentru eforturile sale de a pune capăt războiului, precum și pentru respingerea anexării de către Israel a Cisiordaniei și a strămutării poporului palestinian, scrie The Times of Israel.

Netanyahu spune că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului Gazei", respingând ideea unui stat palestinian
Netanyahu spune că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului Gazei”, respingând ideea unui stat palestinian
Premierul israelian a subliniat, după vizita la Washington, că planul discutat cu Donald Trump nu prevede crearea unui stat palestinian, ci menținerea controlului militar israelian în Gaza,...
Greta Thunberg acuză că a fost răpită de forţele israeliene. Proteste la nivel mondial, după reținerea voluntarilor de pe ambarcaţiunile flotilei pentru Gaza VIDEO
Greta Thunberg acuză că a fost răpită de forţele israeliene. Proteste la nivel mondial, după reținerea voluntarilor de pe ambarcaţiunile flotilei pentru Gaza VIDEO
Israelul s-a confruntat joi, 2 octombrie, cu condamnări şi proteste internaţionale după ce armata sa a interceptat aproape toate cele 40 de ambarcaţiuni din flotila care transporta ajutoare...
