Trump, contrazis de un funcționar de rang înalt din cabinetul Netanyahu. "Războiul din Gaza nu s-a terminat"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 20:33
Execuție în stradă, în Gaza - Foto: captură video X / Mossad Commentary, 14 octombrie 2025

Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri, 15 octombrie, pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a terminat încă”, în ciuda insistenţelor preşedintelui american Donald Trump de la începutul acestei săptămâni şi a unei scrisori trimise de guvern familiilor ostaticilor în care se afirma că războiul s-a încheiat.

„Suntem încă în prima fază”, a spus oficialul, referindu-se la acordul de încetare a focului şi de eliberare a ostaticilor. „Trebuie să îl finalizăm. Fără finalizarea lui, războiul nu s-a terminat”, a punctat el.

„Chiar şi Trump spune că s-a terminat, dar a spus şi că Hamas trebuie să se dezarmeze, iar dacă nu o vor face, „noi îi vom dezarma”, a reliefat oficialul.

„Vrem să punem capăt acestui război”, a continuat el. „Nimeni nu vrea să fie în război. Dar trebuie să terminăm războiul cu etapele care sunt clar definite în acest plan. Hamas va fi dezarmat”, a promis oficialul.

Trump i-a avertizat pe teroriștii Hamas

Președintele american Donald Trump și liderii din Orientul Mijlociu au semnat luni, 13 octombrie, ceea ce au descris drept un acord istoric de încetare a focului, anunțând că războiul s-a încheiat.

Marți, 14 octombrie 2025, însă, Trump a transmis un avertisment către gruparea Hamas în care le-a cerut să depună armele, ca urmare a semnării acordului de pace.

Trump i-a amenințat pe membrii grupării că, dacă nu depun armele, vor fi "dezarmați" de Statele Unite și de aliații lor, a transmis CNN.

Donald Trump a lansat acest avertisment către Hamas în condițiile în care el este unul dintre semnatarii acordului de pace pentru Gaza.

"Au spus că vor depune armele. Dacă nu o fac, îi vom dezarma noi", a spus președintele SUA, de la Casa Albă, în timpul unei întâlniri cu omologul său argentinian, Javier Milei.

