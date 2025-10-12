Trump și președintele Egiptului vor prezida un ”summit pentru pace” în Gaza. Când va începe eliberarea ostaticilor luați de Hamas

Autor: Silvia Salcie
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 07:37
296 citiri
Trump și președintele Egiptului vor prezida un ”summit pentru pace” în Gaza. Când va începe eliberarea ostaticilor luați de Hamas
Donald Trump Foto: Hepta

Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni, 13 octombrie, la Sharm el-Sheikh un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat.

„Summitul are ca scop încetarea războiului din Fâşia Gaza, consolidarea eforturilor de instaurare a păcii şi stabilităţii în Orientul Mijlociu şi deschiderea unei noi pagini de securitate şi stabilitate regională”, precizează textul comunicatului transmis în a doua zi de încetare a focului între Israel şi Hamas.

Pe de altă parte, un responsabil de rang înalt al Hamas a declarat sâmbătă pentru AFP că eliberarea celor 48 de ostatici deţinuţi în Gaza va începe luni dimineaţă.

„În conformitate cu acordul semnat, schimbul de prizonieri ar trebui să înceapă luni dimineaţă, aşa cum s-a convenit, şi nu există nicio noutate în acest sens”, a declarat Oussama Hamdane pentru AFP.

După aceea, Israelul trebuie să elibereze 2.000 de deţinuţi palestinieni din închisorile sale, în conformitate cu termenii primei etape a unui acord de încetare a focului semnat de cele două părţi cu mediere americană.

Hamas se va apăra dacă planul american de a pune capăt războiului din Gaza va eşua, a declarat sâmbătă un responsabil al mişcării islamiste palestiniene pentru AFP.

„Sperăm să nu revenim (la război), dar poporul palestinian şi forţele de rezistenţă vor folosi cu siguranţă (...) toate capacităţile lor pentru a respinge agresiunea dacă li se impune lupta”, a declarat Hossam Badran într-un interviu acordat AFP.

Iranul, susţinător de lungă durată al Hamas, a declarat sâmbătă seara că nu are „niciun fel de încredere” în Israel, duşmanul său declarat, în ceea ce priveşte respectarea armistiţiului în Gaza „Nu există absolut nicio încredere în regimul sionist”, a declarat şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, argumentând că „au existat repetate încetări ale focului în trecut, în diverse locuri, în special în Liban”, care au fost „încălcate” de Israel. „Avertizăm în privinţa şiretlicurilor şi trădărilor din partea regimului sionist”, a declarat el la televiziunea de stat.

Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au deplasat sâmbătă în Fâşia Gaza, a anunţat armata israeliană sâmbătă seara. „Şeful Statului Major General, locotenentul general Eyal Zamir, a efectuat astăzi o vizită pe teren în Fâşia Gaza, însoţit de trimisul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, de Jared Kushner (ginerele lui Donald Trump) şi de şeful Comandamentului Militar American pentru Orientul Mijlociu (Centcom), amiralul Brad Cooper”, a declarat armata israeliană.

Ulterior, emisarul american Steve Witkoff a venit sâmbătă seara la Tel Aviv şi s-a dus în Piaţa Ostaticilor.

„Vă întoarceţi acasă”, a spus el adresându-se direct ostaticilor israelieni reţinuţi în Gaza. Cuvintele sale, rostite în Piaţa Ostaticilor, au stârnit aplauzele a mii de oameni. Apoi, adresându-se familiilor ostaticilor, a adăugat: „Curajul vostru a emoţionat lumea”.

