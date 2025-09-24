Trump le promite liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania

Președintele Donald Trump le-a promis liderilor arabi și musulmani, în timpul unei întâlniri de marți, că nu va permite premierului israelian Benjamin Netanyahu să anexeze Cisiordania, potrivit a șase persoane familiarizate cu discuția.

Două dintre aceste persoane au spus că Trump a fost ferm pe această temă și că președintele a promis că Israelului nu i se va permite să absoarbă Cisiordania, care este guvernată de Autoritatea Palestiniană, nu de Hamas, scrie Politico.

O altă persoană familiarizată cu discuțiile a remarcat că, în ciuda asigurărilor lui Trump, un armistițiu pentru a pune capăt războiului de aproape doi ani al Israelului împotriva Hamas nu a fost nici pe departe realizat. Alte două persoane familiarizate cu situația au declarat că Trump și echipa sa au prezentat o carte albă care prezintă planul administrației de a pune capăt războiului, inclusiv promisiunea de anexare și alte detalii, precum guvernarea și securitatea postbelică.

Trump le-a spus reporterilor, înainte de întâlnirea sa cu opt țări arabe și musulmane la sediul Organizației Națiunilor Unite, că aceasta a fost „cea mai importantă” întâlnire a zilei, dar a plecat fără să vorbească cu reporterii, iar participanții nu au publicat încă nicio informație oficială despre conținutul conversației lor.

Ads

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a descris întâlnirea drept „fructuoasă” marți seara, într-un interviu acordat Fox News Channel, dar nu a oferit detalii. Erdogan și Trump urmează să se întâlnească din nou la Casa Albă joi.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Liderii arabi au fost frustrați de opoziția lui Trump față de recunoașterea unui stat palestinian și de sprijinul său continuu pentru atacul lui Netanyahu asupra Hamas, care s-a extins dincolo de Gaza la începutul acestei luni, când Israelul a încercat să elimine oficialii Hamas, în timp ce aceștia se aflau în Qatar pentru discuții de pace. Înainte de întâlnirea de marți, aceștia au avut ca scop să-l convingă pe președintele SUA că orice incursiune israeliană în Cisiordania ar duce probabil la prăbușirea Acordurilor Abraham, au declarat două dintre persoanele familiarizate cu conversația.

Ads

Realizarea emblematică a politicii externe a primului mandat al lui Trump, acordurile au marcat normalizarea relațiilor dintre Israel și mai multe națiuni arabe.

Decizia unui număr de aliați de top ai SUA de a recunoaște un stat palestinian a determinat apeluri în interiorul Israelului către Netanyahu pentru a anexa Cisiordania în totalitate sau parțial. Unii dintre membrii de extremă dreapta ai guvernului său văd momentul actual ca pe o oportunitate de a realiza obiectivul mult urmărit de dreapta israeliană de a absorbi teritoriul. Având în vedere alegerile israeliene care vor avea loc anul viitor, Netanyahu ar putea vedea o oportunitate de a face ceva în această privință pentru a atrage susținătorii de linie dură.

Sub conducerea lui Netanyahu, Israelul a făcut deja multe pentru a-și extinde și consolida controlul de facto asupra Cisiordaniei, inclusiv extinderea așezărilor evreiești în teritoriul ocupat și întărirea prezenței sale de securitate acolo.

Oficialii arabi și europeni au avertizat că anexarea formală a Cisiordaniei ar distruge aproape orice speranță pentru o soluție cu două state. Statele arabe au spus că este o linie roșie care ar opri orice speranță de integrare ulterioară a Israelului în Orientul Mijlociu.

Ads

Netanyahu se va întâlni luni cu președintele Donald Trump la Casa Albă, oficialii arabi și alte persoane întrebându-se dacă Trump va decide în cele din urmă să facă mai multe presiuni asupra liderului israelian pentru a pune capăt războiului în care au fost uciși peste 64.000 de palestinieni.

Acordurile Abraham din 2020 au venit după ce Israelul amenințase că va anexa Cisiordania, iar Emiratele Arabe Unite s-au oferit să normalizeze relațiile în schimbul unei promisiuni israeliene de a nu face acest lucru, contribuind la declanșarea efortului mediat de SUA, pe care echipa Trump speră să-l extindă.

Ads