Trump s-ar putea duce la sfârşitul săptămânii în Orientul Mijlociu. Negocierile între Israel şi Hamas "avansează foarte bine", a dat el asigurări VIDEO

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri, 8 octombrie, că ar putea ajunge în Orientul Mijlociu la sfârşitul săptămânii, în contextul în care un acord între Israel şi Hamas pare ”foarte aproape”, relatează AFP.

”Poate că mă voi duce acolo către sfârşitul săptămânii, poate duminică, de fapt. Vom vedea, dar există şanse mari ca acest lucru să se facă”, a anunţat la Casa Albă preşedintele republican.

BREAKING: Donald Trump may go to the Middle East 'some time before the end of the week'. He adds that 'negotiations are going very well'.https://t.co/UK1aMfl67d 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/mCUWdcNku4 — Sky News (@SkyNews) October 8, 2025

”Negocierile avansează foarte bine”, a dat asigurări Trump.

Trimisul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, se află deja în Egipt pentru discuții de pace indirecte și au participat la întâlniri miercuri, 8 octombrie, a declarat un oficial al Casei Albe.

U.S. President Donald Trump’s Middle East envoy, Steve Witkoff, and his son-in-law, Jared Kushner, along with Khalil al-Hayya, Hamas’ top negotiator, arrived Wednesday at Sharm el-Sheikh for the discussions. pic.twitter.com/xZZT5TW6yI — The Associated Press (@AP) October 8, 2025

Negocierile actuale se concentrează pe o propunere de pace în 20 de puncte pe care Trump a dezvăluit-o la Casa Albă în timpul unei conferințe de presă cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu la sfârșitul lunii trecute.

Egiptul și Qatarul servesc drept intermediari între Israel și Hamas în discuțiile indirecte, care au loc în orașul turistic egiptean Sharm el-Sheikh.

Președintele a îndemnat negociatorii să „acționeze rapid”. Vineri, Hamas a declarat că a acceptat unele elemente din propunerea de pace făcută de SUA. Prima fază a planului ar presupune eliberarea de către Hamas a ostaticilor rămași, vii și decedați, în termen de 72 de ore.

Marți s-au marcat doi ani de când Hamas a lansat atacul terorist asupra Israelului, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și aproximativ 251 de civili, inclusiv copii, au fost răpiți.

Fără schimbări drastice, o călătorie prezidențială în străinătate pentru a se ocupa de politica externă în acest weekend ar avea loc în contextul închiderii guvernului federal. Camera Reprezentanților este în afara sesiunii, iar Senatul nu a reușit să adopte o legislație pentru redeschiderea guvernului.

