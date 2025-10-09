Trump s-ar putea duce la sfârşitul săptămânii în Orientul Mijlociu. Negocierile între Israel şi Hamas "avansează foarte bine", a dat el asigurări VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 23:55
272 citiri
Trump s-ar putea duce la sfârşitul săptămânii în Orientul Mijlociu. Negocierile între Israel şi Hamas "avansează foarte bine", a dat el asigurări VIDEO
Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@MaryWVwv

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri, 8 octombrie, că ar putea ajunge în Orientul Mijlociu la sfârşitul săptămânii, în contextul în care un acord între Israel şi Hamas pare ”foarte aproape”, relatează AFP.

”Poate că mă voi duce acolo către sfârşitul săptămânii, poate duminică, de fapt. Vom vedea, dar există şanse mari ca acest lucru să se facă”, a anunţat la Casa Albă preşedintele republican.

”Negocierile avansează foarte bine”, a dat asigurări Trump.

Trimisul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, se află deja în Egipt pentru discuții de pace indirecte și au participat la întâlniri miercuri, 8 octombrie, a declarat un oficial al Casei Albe.

Negocierile actuale se concentrează pe o propunere de pace în 20 de puncte pe care Trump a dezvăluit-o la Casa Albă în timpul unei conferințe de presă cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu la sfârșitul lunii trecute.

Egiptul și Qatarul servesc drept intermediari între Israel și Hamas în discuțiile indirecte, care au loc în orașul turistic egiptean Sharm el-Sheikh.

Președintele a îndemnat negociatorii să „acționeze rapid”. Vineri, Hamas a declarat că a acceptat unele elemente din propunerea de pace făcută de SUA. Prima fază a planului ar presupune eliberarea de către Hamas a ostaticilor rămași, vii și decedați, în termen de 72 de ore.

Marți s-au marcat doi ani de când Hamas a lansat atacul terorist asupra Israelului, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și aproximativ 251 de civili, inclusiv copii, au fost răpiți.

Fără schimbări drastice, o călătorie prezidențială în străinătate pentru a se ocupa de politica externă în acest weekend ar avea loc în contextul închiderii guvernului federal. Camera Reprezentanților este în afara sesiunii, iar Senatul nu a reușit să adopte o legislație pentru redeschiderea guvernului.

Fostul șef al FBI a ajuns în fața instanței. Pledează nevinovat și acuză că procesul e orchestrat politic de Trump
Fostul șef al FBI a ajuns în fața instanței. Pledează nevinovat și acuză că procesul e orchestrat politic de Trump
Fostul director al FBI, James Comey, a pledat nevinovat la două acuzații penale la audierea de miercuri, 8 octombrie, unde avocații săi au declarat că intenționează să depună mai multe...
Trump a renunțat la orice demers diplomatic cu Venezuela. Ia în calcul operațiuni terestre în această țară
Trump a renunțat la orice demers diplomatic cu Venezuela. Ia în calcul operațiuni terestre în această țară
Diplomatul american Richard Grenell, emisar prezidențial pentru misiuni speciale, a afirmat că președintele Donald Trump i-a ordonat luni, 6 octombire, să își înceteze orice eforturi...
#razboi Gaza, #Trump presedinte SUA, #negocieri pace orientul mijlociu , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Schimbare radicala! Anuntul facut dupa ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
ObservatorNews.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: cand este bine sa faci rambursarea partiala
DigiSport.ro
Ronaldo a devenit miliardar, dar un roman "complet necunoscut" e mult mai bogat! Au ramas "masca": "99% nu ati auzit de el"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un apropiat al lui Putin, îndemn înfricoșător legat de o putere nucleară: ”Ardeți țara satanică”
  2. Trump s-ar putea duce la sfârşitul săptămânii în Orientul Mijlociu. Negocierile între Israel şi Hamas "avansează foarte bine", a dat el asigurări VIDEO
  3. Statele Unite vor crește rolul României în strategia lor pentru Orientul Mijlociu, anunță Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio
  4. Macron, îndemnat chiar și de aliați să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice din Franţa. Se așteaptă reacția președintelui
  5. Banca Angliei avertizează că bula tehnologică a inteligenței artificiale ar putea exploda, trimițând unde de șoc în întreaga lume
  6. "Ies la iveală jafurile cu complici din interior". Ministrul Finanţelor acuză nereguli grave în scandalul fraudei de aproape 4 milioane de lei de la o firmă din Craiova
  7. Oamenii de știință au dezvăluit cum arăta primul animal de pe Pământ
  8. Președintele Milei cântă pe scenă în timp ce economia Argentinei se confruntă cu o criză profundă. “Sunt om. Poate nu pare, dar sunt” VIDEO
  9. Oana Țoiu a discutat cu Marco Rubio despre vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă. Când se vor întâlni cei doi șefi de stat VIDEO
  10. Bani pentru arme nucleare. Hackerii lui Kim Jong-un au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede doar în 2025