Trump susține că e aproape de a ajunge la un acord în Gaza. "Toată lumea vrea să vadă războiul încheiat"

Președintele SUA și omologul său turc s-au întâlnit joi, 25 septembrie, la Casa Albă și apoi au vorbit cu reporterii în Biroul Oval.

Cei doi au discutat despre relația lor în domeniul apărării și comercial, posibilitatea ridicării sancțiunilor pentru a permite Turciei să achiziționeze avioane de vânătoare F-16 și F-35 și despre întâlnirea de miercuri, 24 septembrie, a liderilor arabi pe tema Palestinei, a scris aljazeera.com.

Deși nu a împărtășit detalii despre planul de pace în 21 de puncte, Trump a declarat: „Cred că suntem aproape de o înțelegere. Toată lumea vrea să vadă războiul încheiat.”

„Cred că suntem aproape de a ajunge la un acord”, a adăugat Trump. „Vrem să recuperăm ostaticii, trebuie să-i recuperăm.”

El a mai afirmat că există aproximativ 20 de ostatici în viață și aproximativ „38 de ostatici morți”.

„Este foarte trist, iar părinții acelor suflete pierdute, acei morți, în majoritate bărbați, băieți, în multe cazuri, își doresc foarte mult să recupereze cadavrele”, spune el.

„Putem depăși împreună problemele din regiune”, a spus și Erdogan.

SUA au impus sancțiuni industriei de apărare din Turcia din cauza achiziției de către această țară în 2019 a sistemelor de apărare antirachetă rusești S-400. Erdogan speră acum la o înțelegere cu Trump care ar putea ridica sancțiunile.

Liderul american a spus că, dacă „au o întâlnire bună”, sancțiunile ar putea fi ridicate „aproape imediat”.

