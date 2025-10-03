Trump, ultimatum fără precedent pentru Hamas. "Au termen până duminică să accepte planul de pace. Dacă nu, se va dezlănțui iadul"

Președintele american Donald Trump a dat vineri, 3 octombrie, un ultimatum fără precedent grupării islamiste Hamas. Acesta a spus că până duminică, ora 18 în Washington (luni, ora 1 dimineața în România), liderii militanților trebuie să accepte planul de pace propus de Statele Unite pentru Gaza.

Trump a postat pe Truth Social, rețeaua socială pe care o deține, amenințarea făcută pentru liderii Hamas.

După ce a explicat că gruparea islamistă a fost "o amenințare nemiloasă și violentă, timp de mulți ani, în Orientul Mijlociu", liderul american i-a amenințat pe lideri că "știm unde și cine sunteți și veți fi vânați și uciși".

El a făcut apoi apel la palestinieni să fugă din zonele periculoase, pentru că, dacă Hamas nu va accepta planul de pace, va fi dezastru.

"Hamas a fost o amenințare nemiloasă și violentă, timp de mulți ani, în Orientul Mijlociu! Au ucis (și au făcut vieți insuportabil de mizerabile), culminând cu MASACRUL din 7 octombrie, în Israel, bebeluși, femei, copii, bătrâni și mulți tineri și femei, băieți și fete, pregătindu-se să-și sărbătorească viața viitoare împreună.

Ca răzbunare pentru atacul din 7 octombrie asupra civilizației, peste 25.000 de „soldați” Hamas au fost deja uciși. Majoritatea celorlalți sunt înconjurați și prinși în capcană militară, așteptând doar să dau cuvântul „PLECAȚI”, pentru ca viețile lor să fie stinse rapid. Cât despre restul, știm unde și cine sunteți și veți fi vânați și uciși".

Palestinienii nevinovați, trimiși în zone sigure

"Cer tuturor palestinienilor nevinovați să părăsească imediat această zonă cu potențiale morți viitoare și să se îndrepte către zone mai sigure din Gaza. Toți vor fi bine îngrijiți de cei care așteaptă să ajute".

Ultima șansă

"Din fericire pentru Hamas, însă, li se va oferi o ultimă șansă! Mari, puternice și foarte bogate națiuni din Orientul Mijlociu și din zonele înconjurătoare, împreună cu Statele Unite ale Americii, au convenit, semnând cu Israelul, asupra PACII, după 3000 de ani, în Orientul Mijlociu.

Acest acord cruță viețile tuturor luptătorilor Hamas rămași! Detaliile documentului sunt cunoscute LUMII și este unul minunat pentru TOȚI! Vom avea PACE în Orientul Mijlociu într-un fel sau altul. Violența și vărsarea de sânge vor înceta".

Eliberați ostaticii, pe toți, inclusiv cadavrele celor morți, acum!

"Trebuie să se ajungă la un acord cu Hamas până duminică seara, la ora ȘASE (6) PM, ora Washingtonului. Fiecare țară a semnat! Dacă nu se ajunge la acest acord de ULTIMĂ ȘANSĂ, se va dezlănțui IADUL, cum nimeni nu a mai văzut până acum, împotriva Hamas. Va fi pace în Orientul Mijlociu într-un fel sau altul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP", a scris pe rețeaua de socializare locatarul de la Casa Albă.

