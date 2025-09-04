Trupele israeliene controlează 40% din orașul Gaza, anunță IDF. "Zilele următoare operațiunile se vor intensifica"

Effie Defrin, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, a anunțat joi seara, 4 septembrie, într-o declarație televizată, că trupele israeliene controlează 40% din orașul Gaza, în condițiile în care Israelul vrea să cucerească întreg orașul, relatează AFP și Reuters.

„Astăzi, controlăm 40% din teritoriul orașului Gaza. Operațiunea va continua și se va intensifica în zilele următoare. Hamas va înfrunta forțele armatei în orașul Gaza cu toată puterea sa. Vom crește presiunea asupra Hamas până la înfrângerea sa”, a declarat Effie Defrin.

Bombardamentele israeliene au forțat și mai mulți palestinieni să-și părăsească locuințele, dar mii de locuitori au sfidat ordinele israeliene de a pleca, rămânând în ruine, în calea ultimei ofensive a Israelului.

Autoritățile sanitare din Gaza au declarat că atacul israelian asupra enclavei a ucis cel puțin 53 de persoane joi, în special în orașul Gaza, unde forțele israeliene au avansat prin suburbiile exterioare și se află acum la câțiva kilometri de centrul orașului.

„Continuăm să distrugem infrastructura Hamas”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, menționând cartierele Zeitoun și Sheikh Radwan. „Vom continua să urmărim Hamas peste tot”, a asigurat el, adăugând că misiunea se va încheia doar când ostaticii israelieni rămași vor fi eliberați și dominația Hamas va lua sfârșit.

Ads

Locuitorii au declarat că Israelul a bombat districtele Zeitoun, Sabra, Tuffah și Shejaia din orașul Gaza, atât de la sol, cât și din aer. Tancurile au pătruns în partea de est a districtului Sheikh Radwan, la nord-vest de centrul orașului, distrugând case și provocând incendii în taberele de corturi. În urma unui bombardament intens în cartierul Tuffah, medicii au declarat că cinci case au fost avariate de atacurile israeliene, care au ucis opt persoane și au rănit alte zeci.

Defrin a confirmat, pe de altă parte, că șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, le-a spus miniștrilor din cabinet că, fără un plan pentru viitor, vor trebui să impună regimul militar în Gaza. Membrii de extremă dreapta ai guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu au făcut presiuni pentru ca Israelul să impună regimul militar în Gaza și să înființeze colonii acolo, ceea ce Netanyahu a exclus până acum.

Israelul a lansat ofensiva în orașul Gaza la 10 august, în ceea ce Netanyahu numește un plan de înfrângere a militanților Hamas în partea din Gaza unde trupele israeliene au luptat cel mai intens în faza inițială a războiului.

Ads

Campania a stârnit critici internaționale din cauza crizei umanitare din zonă și a provocat un nivel neobișnuit de îngrijorare în Israel, inclusiv relatări despre tensiuni în legătură cu strategia între unii comandanți militari și lideri politici.

O mare parte din orașul Gaza a fost distrusă în primele săptămâni ale războiului, în octombrie-noiembrie 2023. Aproximativ un milion de oameni locuiau acolo înainte de război, iar sute de mii se pare că s-au întors să locuiască printre ruine, mai ales că Israelul a ordonat oamenilor să părăsească alte zone și a lansat ofensive în alte părți.

Israelul, care a cerut din nou civililor să părăsească orașul Gaza pentru siguranța lor, afirmă că 70.000 de persoane au făcut acest lucru, îndreptându-se spre sud. Oficialii palestinieni spun că mai puțin de jumătate din acest număr au plecat și că multe mii se află încă în calea avansului teritorial al Israelului.

Războiul a început pe 7 octombrie 2023, când oameni înarmați conduși de Hamas au atacat sudul Israelului, ucigând aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, și luând 251 de ostatici în Gaza. De atunci, ofensiva Israelului a ucis peste 63.000 de palestinieni, majoritatea civili, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății, și a lăsat o mare parte a teritoriului în ruine.

Ads

Perspectivele unui armistițiu și ale unui acord pentru eliberarea celor 48 de ostatici rămași, dintre care 20 se crede că sunt încă în viață, par sumbre. Doi senatori democrati americani – Chris Van Hollen și Jeff Merkley – au declarat reporterilor, după o călătorie de o săptămână pentru a evalua situația din Gaza și Cisiordania: „Pe baza discuțiilor și observațiilor noastre, am ajuns la concluzia inexplicabilă că guvernul Netanyahu este angajat într-o campanie de epurare etnică în Gaza și de epurare etnică lentă în Cisiordania.”

Ads