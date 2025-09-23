Ursula von der Leyen anunță crearea unui „grup de donatori pentru Palestina”. Gaza trebuie reconstruită, spune șefa Comisiei Europene

Autor: Veronica Andrei
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 22:36
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen FOTO X/Cupo Cupovski

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat formarea unui „grup internațional de donatori pentru Palestina”, un demers menit să susțină viitoarea reconstrucție a Fâșiei Gaza și să asigure viabilitatea economică a unui posibil stat palestinian.

Declarația a fost făcută în cadrul conferinței internaționale de nivel înalt desfășurate la sediul ONU, în marja Adunării Generale, unde tema soluționării conflictului israeliano-palestinian a revenit pe agenda diplomatică globală.

„Orice viitor stat palestinian trebuie să fie viabil și din punct de vedere economic. Este o condiție esențială pentru pace”, a afirmat von der Leyen, potrivit unui mesaj transmis pe platforma X.

În acest sens, Comisia Europeană va lansa un mecanism dedicat reconstrucției Gazei, regiune grav afectată de ofensiva militară a Israelului și de distrugerile masive suferite în ultimele luni. „Gaza trebuie să fie reconstruită”, a subliniat șefa Executivului european, evocând responsabilitatea comunității internaționale în fața crizei umanitare în desfășurare.

Recunoașterea Palestinei, readusă pe masa deciziilor diplomatice

Anunțul vine într-un context sensibil, marcat de o serie de declarații politice și decizii simbolice din partea mai multor state occidentale. Pe 21 septembrie, Regatul Unit, Canada și Australia și-au exprimat sprijinul pentru recunoașterea statalității Palestinei, o mișcare care, potrivit diplomației israeliene, riscă să submineze procesul de pace.

Portugalia și alte aproximativ zece state se pregătesc să facă un pas similar în perioada următoare, relansând astfel dezbaterea privind soluția celor două state ca variantă de ieșire din impasul diplomatic actual.

Totul se întâmplă în paralel cu deteriorarea accelerată a situației umanitare în Fâșia Gaza, ca urmare a intensificării atacurilor israeliene, inclusiv asupra unor poziții ale conducerii Hamas din afara teritoriului palestinian, inclusiv în Qatar – un aliat regional considerat de Tel Aviv ca sprijinind indirect organizația islamistă.

Ministerul de Externe de la Ierusalim a reacționat prompt și ferm, criticând inițiativa unor state occidentale de a recunoaște Palestina într-un moment pe care Israelul îl consideră „nepotrivit” și „dăunător pentru stabilitatea regională”. Potrivit autorităților israeliene, astfel de decizii ar putea fi interpretate ca o „validare diplomatică” a unor grupări teroriste, în contextul în care Hamas controlează de facto Fâșia Gaza.

