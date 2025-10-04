Ultimatumul lui Trump a avut efect. Hamas este de acord să elibereze toți ostaticii israelieni în conformitate cu planul pentru Gaza al președintelui american

Hamas a anunțat vineri, 3 octombrie, că a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, vii sau morți, în conformitate cu termenii propunerii președintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităților în Gaza, și și-a exprimat disponibilitatea de a intra imediat în negocieri mediate pentru a discuta detaliile, informează CBS News.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat acordul încă de luni, 29 septembrie. Vineri, Trump a dat organizației Hamas termen până duminică seara pentru a accepta acordul, altfel „tot IADUL, cum nu a mai văzut nimeni până acum, se va dezlănțui împotriva Hamas”.

Hamas a declarat într-un comunicat că este dispusă să elibereze toți ostaticii vii și rămășițele ostaticilor decedați „în conformitate cu formula de schimb stabilită în propunerea președintelui Trump”.

Propunerea prezentată de Casa Albă prevedea ca Hamas să elibereze toți ostaticii luați pe 7 octombrie 2023, în termen de 72 de ore, și ca Israelul să elibereze 250 de palestinieni care execută pedepse pe viață și alți 1.700 de locuitori din Gaza care au fost reținuți după începerea conflictului.

Acordul prevedea, de asemenea, încetarea imediată a luptelor dacă ambele părți acceptă acordul și retragerea armatei israeliene către o „linie convenită”.

Hamas a mai declarat că este dispusă să „predea administrarea Fâșiei Gaza unui organism palestinian de independenți (tehnocrați), bazat pe consensul național palestinian și cu sprijinul partidelor arabe și islamice” - o altă parte a propunerii lui Trump.

Grupul a fost mai puțin clar cu privire la alte părți ale acordului. Declarația a precizat că unele aspecte ale propunerii lui Trump „rămân legate de o poziție națională cuprinzătoare, bazată pe legile și rezoluțiile internaționale relevante”. A precizat, de asemenea, că aceste probleme vor trebui discutate „într-un cadru național palestinian inclusiv” care să includă Hamas.

