Uniunea Europeană, primii pași în sancționarea Israelului pentru situația din Gaza. Ce va face România, blocată între refacerea relației cu SUA și valorile europene

Europa începe să facă primele presiuni mai substanțiale asupra Israelului, în contextul în care acțiunile guvernului Netanyahu în Fâșia Gaza asupra populației palestiniene sunt complet scăpate de sub control. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat pe 9 septembrie, la Strasbourg, că va propune suspendarea parțială a acordului dintre UE și Israel și sancțiuni pentru miniștri extremiști, catalogând situația din Gaza drept „inacceptabilă”.

Afirmațiile Ursulei von der Leyen sunt în concordanță cu atitudinea multor state europene, printre care Franța, Portugalia sau Marea Britanie, care au anunțat că intenționează să recunoască statul Palestina anul acesta, un pas important, care însă înfurie autoritățile de la Tel Aviv. Mișcarea ar urma să fie făcută în Adunarea Generală a ONU de luna aceasta și ar putea aduce și nemulțumirea Statelor Unite ale Americii.

În contextul mutărilor de la nivel european, întrebarea care se pune este cum se va raporta România la situația din Gaza, având în vedere că autoritățile de la București nu s-au arătat niciodată critice cu privire la politica lui Netanyahu, dimpotrivă.

Nu mai puțin de două vizite a făcut fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu în Israel, unde s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu, după atacul Hamas din 7 octombrie. De altfel, Ciolacu îl invitase pe Netanyahu la București, în ciuda faptului că pe numele lui fusese emis un mandat internațional de arestare de către Curtea Penală Internațională.

Nici după schimbarea guvernării, relațiile nu par să se fi deteriorat. În luna iulie, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunța că firma israeliană Rafael a fost aleasă să livreze României baterii de rachete defensive cu rază scurtă și foarte scurtă de acțiune (SHORAD/VHORAD), iar contractul ar urma să fie semnat în toamna anului 2025. Prin achiziția de arme din Israel, România susține mașinăria de război a Israelului care acționează în Gaza.

Vineri, 12 septembrie, Adunarea Generală a ONU a votat în proporție covârșitoare pentru luarea de măsuri în vederea „soluției celor două state”, iar România, care recunoaște statul palestinian încă din 1988, din perioada comunistă, a votat la rândul ei ”pentru”.

România rămâne însă în continuare „timidă” în ceea ce privește criticarea regimului de la Tel Aviv, în timp ce UE înăsprește vizibil discursul, în contextul pierderilor de vieți omenești tot mai multe din Fâșia Gaza. În plus, autoritățile de la București fac eforturi importante pentru reconstruirea punților de comunicare cu administrația Trump, care este principalul susținător al Israelului și al acțiunii militare din Gaza, astfel că va adopta cel mai probabil o atitudine duală între SUA și UE.

De menționat este că AUR și George Simion sunt în relații foarte bune cu premierul Benjamin Netanyahu, acesta mizând pe liderul extremiștilor în alegerile din România de la începutul anului.

Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, spune că era inevitabil ca Uniunea Europeană să adopte o astfel de atitudine față de Israel, în contextul în care guvernul Netanyahu pare că își permite orice, inclusiv un bombardament în Doha.

„Era inevitabil. Politica Israelului o duce în aceste momente și în teritoriu și în Gaza, inclusiv iresponsabilitatea atacului de la Doha, ne arată situația aceasta. Israelul lui Netanyahu simte că își poate permite orice, merg pe liniile politicii de extremă dreaptă și atunci reacția este cât se poate de justificată. Oricum, o mulțime de state membre, nu România, România este un stat mai timid, vor recunoaște Palestina. Nu este doar o simplă declarație politică, ea va avea o serie întreagă de consecințe. Sigur că Israelul este furios, dar comportamentul din Gaza nu mai poate fi susținut de nimeni”, afirmă acesta.

Profesorul precizează că a-i acuza pe cei care critică Israelul de antisemitism în acest moment este „absurd”.

„Violența pe care Hamas a produs-o a generat o violență cu supramăsură și, pe de altă parte, și o mare frustrare în partea stângii israeliene, care a trăit multă vreme cu iluzia că se poate realiza o pace”, spune acesta.

Decanul Facultății de Științe Politice afirmă faptul că atacul Israelului la Doha, pentru a ucide lideri Hamas, este „o declarație de război” și o încercare de a tulbura echilibrul precar din Orientul Mijlociu.

„România trebuie să hotărască care sunt prioritățile, foarte clar, dar mi-e teamă că drumul acesta iliberal va deveni din ce în ce mai adânc. Nu putem să ne dorim să restabilim relațiile cu Statele Unite ale Americii împotriva valorilor și intereselor noastre. Nu putem să dăm extremei drepte românești întotdeauna un avantaj”, adaugă el.

Profesorul Pîrvulescu este de părere că ceea ce face Israelul în Gaza în acest moment frizează definiția de genocid.

„Ceea ce se întâmplă în Gaza este înfiorător. Faptul că nu asigură alimentarea oamenilor, că oamenii sunt omorâți, că fundația pe care au creat-o este menită doar să dezumanizeze și să oblige la exil. De fapt, este o politică clară și deliberată de golire a Fâșiei Gaza de palestinieni, ceea ce este împotriva dreptului internațional și, îmi pare rău, dar frizează definiția de genocid”, este de părere politologul.

Acesta amintește faptul că, în afară de Diana Șoșoacă, care pare să fi intrat în irelevanță, extrema dreaptă din România este pro-israeliană, în contextul în care și regimul lui Netanyahu este unul iliberal și corespunde valorilor extremei drepte.

„Extrema dreaptă este pro-israeliană peste tot în Europa, pentru că este anti-arabă, anti-islamică. Că noi avem un antisemitism solid la nivel cultural și social, asta este o altă chestiune. Unul dintre motivele pentru care Simion a făcut curățenie în partid a fost acela de a scăpa de antisemiți”, punctează politologul.

Statele Europene adoptă o atitudine fermă împotriva războiului din Gaza

Berlinul, Parisul și Londra au cerut vineri „o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene în orașul Gaza”, după ce armata israeliană și-a anunțat intenția de a-și intensifica atacurile în oraș, relatează AFP.

„Solicităm urgent o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene din orașul Gaza, care provoacă strămutări masive de civili, victime civile și distrugerea infrastructurii esențiale”, se arată într-un comunicat comun al ministerelor de externe din cele trei țări transmis de Berlin.

Această declarație survine la trei zile după un atac fără precedent al Israelului în Qatar, atac care a vizat oficiali Hamas.

Tot vineri, la Adunarea Generală a ONU, a fost votată o rezoluție pentru adoptarea soluției „celor două state” și pentru încetarea conflictului israeliano-palestinian.

Pe 9 septembrie, la Strasbourg, Ursula von der Leyen a afirmat că va propune suspendarea acordului comercial cu Israelul, suspendarea oficialilor israelieni extremiști și oprirea oricăror plăți către regimul de la Tel Aviv pentru a nu mai susține războiul din Gaza, unde situația este de „neacceptat”, așa cum spune președinta Comisiei Europene.

În luna septembrie, la ONU, mai multe state importante, printre care Marea Britanie, Portugalia, Franța și Canada ar urma să recunoască statul Palestina.

