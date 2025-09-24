Vase din Italia, Anglia şi Polonia, care fac parte dintr-o flotilă care transportă ajutoare în Gaza, atacate cu drone. La bord se afla și activista Greta Thunberg

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 14:09
44 citiri
Vase din Italia, Anglia şi Polonia, care fac parte dintr-o flotilă care transportă ajutoare în Gaza, atacate cu drone. La bord se afla și activista Greta Thunberg
Flotila activiștilor a plecat din Barcelona la începutul lunii septembrie FOTO Facebook/Global Sumud Flotilla

Flotila umanitară Global Sumud, care transportă ajutoare spre Gaza, susține că a fost atacată cu drone în apele internaționale, la sud-vest de Creta, acuzând o agresiune asupra Italiei, Angliei și Poloniei, țările de pavilion ale navelor implicate. Organizatorii vorbesc despre un „act de gravitate absolută” ce a pus în pericol viețile sutelor de activiști aflați la bord, printre care și Greta Thunberg, în timp ce Israelul avertizează că nu va permite flotilei să treacă de blocadă.

Flotila Global Sumud, care încearcă să treacă de blocada israeliană pentru a trimite ajutoare în Gaza pe mare, a afirmat miercuri că în cursul nopții a fost atacată cu drone în apele internaționale, relatează agenția de presă italiană ANSA, potrivit Agerpres.

Ambarcațiunile ar fi fost lovite cu proiectile sonice și rachete de semnalizare și pulverizate cu presupuse substanțe chimice, în timp ce comunicațiile radio au fost bruiate, iar apelurile de ajutor au fost blocate, în timp ce navigau la sud-vest de Creta.

Catargul uneia dintre ambarcațiuni ar fi fost lovit și distrus, iar alte nave au suferit, de asemenea, avarii.

"A fost ca un atac asupra celor trei țări"

„Au fost lovite vase din Italia, Anglia și Polonia”, a precizat Maria Elena Delia, purtătoarea de cuvânt italiană a misiunii. „A fost ca un atac asupra celor trei țări. Este un episod foarte grav, care stabilește un precedent”, a subliniat ea, adăugând: „Sperăm că lumea politică va interveni”.

„Am fost atacați de cel puțin 15 drone. (...). Aceste atacuri pun în pericol viața celor aflați la bord. Este un act de gravitate absolută”, a insistat purtătoarea de cuvânt.

Grupul de vase Sumud („rezistență” în arabă - n. red.) a pornit la începutul lui septembrie din Barcelona, având la bord sute de activiști, printre care și suedeza Greta Thunberg, cu intenția de a trece de blocada israeliană și a-i ajuta pe palestinienii din Gaza, afectați de penuria de alimente, apă și medicamente.

Israelul nu permite vaselor să treacă

Flotila a mai fost ținta unor atacuri cu drone și mai devreme în septembrie, în timp ce era ancorată în apele teritoriale ale Tunisiei.

Luni, Israelul a afirmat că nu va permite Sumud să treacă de blocada impusă teritoriului palestinian.

„Israelul nu va permite navelor să intre într-o zonă de luptă activă și nu va permite încălcarea unei blocade navale legale”, a declarat Ministerul israelian de Externe într-un comunicat. Ministerul a adăugat că navele ar putea acosta în orașul Ashkelon, din nordul Fâșiei Gazei, de unde va fi transportat ajutorul.

Ursula von der Leyen anunță crearea unui „grup de donatori pentru Palestina”. Gaza trebuie reconstruită, spune șefa Comisiei Europene
Ursula von der Leyen anunță crearea unui „grup de donatori pentru Palestina”. Gaza trebuie reconstruită, spune șefa Comisiei Europene
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat formarea unui „grup internațional de donatori pentru Palestina”, un demers menit să susțină viitoarea reconstrucție a...
Ofensiva Israelului în Gaza City anihilează șansele de supraviețuire ale ostaticilor, transmite Hamas
Ofensiva Israelului în Gaza City anihilează șansele de supraviețuire ale ostaticilor, transmite Hamas
Hamas a răspuns ofensivei israeliene în orașul Gaza City cu cel mai tranșant mesaj de până acum cu privire la ostaticii în viață, răpiți în timpul masacrului terorist din 7 octombrie...
#razboi Gaza, #vase atacate, #transport umanitar, #Greta Thunberg, #flotila, #drone, #Israel , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a făcut super-drona ucraineană Flamingo cu motoare din tomberon. Palmă pentru producătorii vestici de arme. „Trebuie să dea rezultate, nu să arate bine în broșuri”
  2. Bărbatul care a violat o angajată a unui hotel din Alba Iulia a fost arestat preventiv. Agresorul este recidivist
  3. Vase din Italia, Anglia şi Polonia, care fac parte dintr-o flotilă care transportă ajutoare în Gaza, atacate cu drone. La bord se afla și activista Greta Thunberg
  4. Octavian Berceanu, acuzații după incendiul major din Sectorul 2: „Statul român ne minte exact cum statul rus își minte cetățenii.” Ce soluții propune
  5. Inundații în Italia. Ploile abundente au provocat alunecări de teren și au pus în pericol sute de oameni VIDEO
  6. Tudorel Toader, după ce CCR a amânat decizia privind pensiile de serviciu: „Cred că legea va trece de Curte”
  7. Bucureștiul intră în reparații capitale. Au fost începute lucrări de reabilitare a carosabilului pe cele mai mai aglomerate artere FOTO
  8. Vladimir Plahotniuc o amenință pe Maia Sandu, cu o zi înainte să fie adus în Moldova și băgat în închisoare: „Niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS”
  9. Zeci de români expulzați din Marea Britanie. Au primit mii de euro ca să părăsească Regatul Unit. "O expulzare voluntară este, de fapt, mai ieftină pentru contribuabilul britanic"
  10. NATO, după provocările Rusiei: "Trebuie să înceteze"