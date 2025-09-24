Vase din Italia, Anglia şi Polonia, care fac parte dintr-o flotilă care transportă ajutoare în Gaza, atacate cu drone. La bord se afla și activista Greta Thunberg

Flotila umanitară Global Sumud, care transportă ajutoare spre Gaza, susține că a fost atacată cu drone în apele internaționale, la sud-vest de Creta, acuzând o agresiune asupra Italiei, Angliei și Poloniei, țările de pavilion ale navelor implicate. Organizatorii vorbesc despre un „act de gravitate absolută” ce a pus în pericol viețile sutelor de activiști aflați la bord, printre care și Greta Thunberg, în timp ce Israelul avertizează că nu va permite flotilei să treacă de blocadă.

Flotila Global Sumud, care încearcă să treacă de blocada israeliană pentru a trimite ajutoare în Gaza pe mare, a afirmat miercuri că în cursul nopții a fost atacată cu drone în apele internaționale, relatează agenția de presă italiană ANSA, potrivit Agerpres.

Ambarcațiunile ar fi fost lovite cu proiectile sonice și rachete de semnalizare și pulverizate cu presupuse substanțe chimice, în timp ce comunicațiile radio au fost bruiate, iar apelurile de ajutor au fost blocate, în timp ce navigau la sud-vest de Creta.

Catargul uneia dintre ambarcațiuni ar fi fost lovit și distrus, iar alte nave au suferit, de asemenea, avarii.

"A fost ca un atac asupra celor trei țări"

„Au fost lovite vase din Italia, Anglia și Polonia”, a precizat Maria Elena Delia, purtătoarea de cuvânt italiană a misiunii. „A fost ca un atac asupra celor trei țări. Este un episod foarte grav, care stabilește un precedent”, a subliniat ea, adăugând: „Sperăm că lumea politică va interveni”.

„Am fost atacați de cel puțin 15 drone. (...). Aceste atacuri pun în pericol viața celor aflați la bord. Este un act de gravitate absolută”, a insistat purtătoarea de cuvânt.

Grupul de vase Sumud („rezistență” în arabă - n. red.) a pornit la începutul lui septembrie din Barcelona, având la bord sute de activiști, printre care și suedeza Greta Thunberg, cu intenția de a trece de blocada israeliană și a-i ajuta pe palestinienii din Gaza, afectați de penuria de alimente, apă și medicamente.

Israelul nu permite vaselor să treacă

Flotila a mai fost ținta unor atacuri cu drone și mai devreme în septembrie, în timp ce era ancorată în apele teritoriale ale Tunisiei.

Luni, Israelul a afirmat că nu va permite Sumud să treacă de blocada impusă teritoriului palestinian.

„Israelul nu va permite navelor să intre într-o zonă de luptă activă și nu va permite încălcarea unei blocade navale legale”, a declarat Ministerul israelian de Externe într-un comunicat. Ministerul a adăugat că navele ar putea acosta în orașul Ashkelon, din nordul Fâșiei Gazei, de unde va fi transportat ajutorul.

