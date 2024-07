10 morți și peste 30 de răniți după căderea unei rachete pe un teren de fotbal din platoul Golan, ocupat de Israel. Atacul, atribuit grupării Hezbollah FOTO/VIDEO

Serviciile de salvare israeliene au anunţat sâmbătă, 27 iulie, că cel puţin zece persoane au murit şi peste 30 sunt rănite în urma unor tiruri din Liban asupra platoului Golan, armata israeliană acuzând de comiterea lor gruparea Hezbollah, relatează AFP şi Reuters.

Nouă persoane au fost ucise de un tir cu rachetă la Majdal Shams, a declarat Eli Bin, ditectorul general al Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, adăugând că 17 dintre cei 34 de răniţi se află într-o stare critică. Potrivit Reuters, racheta a lovit un teren de fotbal pe care se juca un meci şi bilanţul a crescut la zece morţi.

Poliţia şi armata au confirmat că mai multe locuri din platoul Golan ocupat de Israel au fost lovite de rachete, dintre care una a atins localitatea druză Majdal Shams. Acest oraş este situat în nordul Israelului aproape de sudul Libanului şi este frontalier cu Iordania.

Armata a imputat tirul cu rachetă care a provocat victime mişcării libaneze Hezbollah, care a negat însă că ar fi lansat lovitura.

Elicoptere, ambulanţe şi unităţi de îngrijiri intensive mobile au fost desfăşurate la faţa locului, a indicat armata.

"Am ajuns la un teren de fotbal şi am văzut distrugeri şi obiecte aprinse. Răniţii era întinşi pe iarbă", a declarat salvatorul Idan Avshalom, într-un comunicat publicat de Magen David Adom.

Hezbollah attacked Israeli territory and hit a soccer field. Civilians were present at the time

Local media reports that there were casualties, but there has been no official confirmation of this. At least 11 people are injured. pic.twitter.com/8yDoXaxuzW