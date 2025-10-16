Avertismentul procurorului general Alex Florența. România e vizată în continuare de războiul hibrid al Rusiei. "Toate firele duc acolo"

Alex Florența, procurorul general al României, susține că România este în continuare ținta războiului hibrid, iar procurorii dispun de multe indicii, care nu sunt publice și care duc către Rusia ca autor.

Ce se știe public până acum sunt numele și activitatea a patru firme, care probează că Rusia a intervenit în procesul electoral prezidențial din 2024. În cadrul interviurilor one2one, Alex Florența a fost întrebat ce alte probe mai au procurorii în acest sens.

"Toate firele duc acolo, cu certitudine, iar unele dintre acestea sunt anchetate în noi dosare penale, aflate în lucru.

Tentative și încercări de sabotaj au mai existat. Suntem în momentul de față targetați în continuare cu acest tip de amenințări și sunt anchete în derulare cu privire la aceste aspect", a spus procurorul general al României.

Procurorul general a explicat că un alt dosar, disjuns din cauza privind tentativa de lovitură de stat din decembrie 2024 (deja trimisă în judecată și în care este inculpat și fostul prezidențiabil Călin Georgescu) se referă la felul în care a intrat în România arsenalul militar și financiar confiscat în luna februarie de la mercenarul Horațiu Potra.

"Potra nu avea cum să depoziteze zeci de arme și muniție de război la Mediaș, fără complicitatea unor funcționari", este de părere Florența.

"Este mai mult decât sigur că au avut o zonă de sprijin în zona aceasta de aeroport. Sunt elementele pe care, în momentul de față, le analizăm într-o anchetă separată, facem cercetări cu privire la aceste aspecte, inclusiv numărul de zboruri efectuate dinspre Congo înspre România, pe Aeroportul Sibiu și persoanele care erau implicate în derularea acestor zboruri, pentru a avea un tablou complet", a punctat el.

Florența a dezvăluit la Europa Liberă că nu a discutat niciodată cu fostul președinte al României, Klaus Iohannis, despre războiul hibrid din România, pe când acesta locuia la Cotroceni.

Procurorul general a comentat și despre subiectul privind survolarea ilegală a unor baze aeriene militare de către drone și violarea spațiului aerian al României de drone rusești și a spus că aceste cazuri au fost conexate într-un dosar unic, la nivel internațional, gestionat de Interpol

