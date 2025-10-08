O țară NATO, îngrozită de noua situație apărută: Rusia a îndreptat armele spre noi, într-o zonă strategică VIDEO

Concomitent cu războiul sângeros din Ucraina, care durează de 3 ani și 7 luni, Rusia a trecut la o escaladare a provocărilor sale din Europa. Acum, o țară NATO este îngrozită de noua situație apărută în apropierea țărmurilor sale. Danemarca a anunțat că Rusia și-a ”îndreptat fizic” armele către navele noastre de război și elicopterele din apele strategice.

Guvernul de la Copenhaga a afirmat că au avut loc numeroase incidente în apele strategice, inclusiv în cazul unei nave de război rusești ancorate acolo. Danemarca, alături de alți aliați, descrie o escaladare a războiului hibrid din partea Rusiei, potrivit Business Insider.

Danemarca, membră NATO, a declarat că Rusia lui Putin a amenințat în repetate rânduri navele sale de război și elicopterele din apele sale teritoriale, inclusiv prin îndreptarea armelor către acestea.

„Am asistat la mai multe incidente în strâmtorile daneze, unde elicopterele forțelor aeriene daneze și navele militare au fost țintite de radare de urmărire și amenințate fizic cu arme de către navele de război rusești”, a declarat vineri Thomas Ahrenkiel, directorul Serviciului de Informații al Apărării din Danemarca (DDIS), potrivit Reuters.

Ads

Strâmtorile sunt ape strategice care controlează ceea ce intră și iese din Marea Baltică, care este înconjurată de aliații NATO și Rusia. Strâmtorile, care sunt și rute maritime internaționale aglomerate, ar fi probabil esențiale într-un război.

Ahrenkiel a declarat vineri că navele de război rusești au navigat pe traiectorii de coliziune cu navele daneze în strâmtori și că o navă de război rusă a fost ancorată în apele daneze timp de peste o săptămână.

Această navă, a spus el, ar putea permite Rusiei să încerce să intervină dacă Danemarca ar vrea să împiedice „flota fantomă” de tancuri petroliere a Rusiei, pe care o folosește pentru a evita sancțiunile occidentale.

Rusia vrea să slăbească NATO

DDIS a mai declarat într-un raport publicat în aceeași zi că Rusia „duce un război hibrid împotriva NATO și Occidentului”, cu acțiuni care includ încălcarea spațiului aerian al NATO cu drone și avioane și atacuri cibernetice.

Ads

Alți aliați NATO au raportat, de asemenea, o intensificare a activităților hibride ale Rusiei de la invazia sa pe scară largă a Ucrainei, în 2022, inclusiv în Marea Baltică. DDIS a afirmat că Rusia „se consideră foarte probabil a fi în conflict cu Occidentul”, dar a precizat că nu există nicio amenințare de atacuri militare convenționale împotriva Danemarcei.

DDIS a afirmat că există o amenințare ridicată de provocări militare împotriva statelor membre NATO, o amenințare ridicată de sabotaj împotriva forțelor armate daneze și o amenințare medie de atacuri cibernetice distructive împotriva țării.

NATO consideră activitățile Rusiei ca un test al hotărârii și reacțiilor sale. Acestea permit, de asemenea, Rusiei să adune informații despre armamentul occidental și timpul de reacție.

DDIS a afirmat că obiectivul Rusiei este de a „slăbi coeziunea politică și capacitatea de luare a deciziilor NATO”, cu scopul de a crea „o stare de incertitudine susținută în care coeziunea NATO este subminată treptat”.

Ads

Unii membri NATO s-au angajat să adopte o reacție mai fermă decât în trecut, dar este vorba de un echilibru delicat: NATO nu vrea să pară slabă, dar nici nu vrea să riște o escaladare puternică din partea Rusiei. Între timp, DDIS a prevăzut o intensificare a activităților Rusiei.

Ads