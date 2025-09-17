Implicațiile dosarului Călin Georgescu. Un politolog cere audierea în Parlament a lui Ciolacu, Ciucă, Iohannis și a șefilor serviciilor

România este ținta unui război hibrid începând, se arată în rechizitoriul procurorilor din dosarul în care Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Observația a fost făcută miercuri, 17 septembrie, de politologul Cristian Preda, care propune audierea în Parlament a factorilor de decizie implicați: foștii premieri Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă (PNL), fostul președinte Klaus Iohannis, dar și foștii șefi ai serviciilor Eduard Hellvig (SRI) și Gabriel Vlase (SIE).

„În rechizitoriul procurorilor din dosarul loviturii de stat pregătite de Georgescu se spune că România e ținta unui război hibrid din 2022 încoace”, a scris politologul Cristian Preda pe Facebook.

El consideră absolut necesară informarea românilor asupra măsurilor luate de fostul președinte Klaus Iohannis și de foștii premieri Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă pentru a apăra România de războiul hibrid al Rusiei.

„În aceste condiții, n-ar trebui oare să aflăm ce au știut și ce au făcut pentru a ne apăra de Georgescu & co. foștii premieri Ciucă și Ciolacu, fostul președinte Iohannis ori șefii serviciilor de informații?”, se întreabă Cristian Preda.

Cea mai bună soluție ar fi o audiere parlamentară, la care ar fi invitați și foștii șefi ai SRI, Eduard Hellvig, și SIE, Gabriel Vlase.

„Oare Parlamentul nu poate organiza o audiere a celor trei politicieni, ca și a lui Hellvig (SRI) și Vlase (SIE), pentru a desluși această problemă extrem de sensibilă?”, se mai întreabă politologul Cristian Preda.

El consideră că sunt necesare explicații din partea oficialilor pentru a stabili exact ce a făcut România înaintea ascensiunii surprinzătoare a lui Călin Georgescu în turul 2 al alegerilor prezidențiale anulate din noiembrie 2024.

