Implicațiile dosarului Călin Georgescu. Un politolog cere audierea în Parlament a lui Ciolacu, Ciucă, Iohannis și a șefilor serviciilor

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 10:18
201 citiri
Foștii premieri Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL) FOTO /Hepta
România este ținta unui război hibrid începând, se arată în rechizitoriul procurorilor din dosarul în care Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Observația a fost făcută miercuri, 17 septembrie, de politologul Cristian Preda, care propune audierea în Parlament a factorilor de decizie implicați: foștii premieri Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă (PNL), fostul președinte Klaus Iohannis, dar și foștii șefi ai serviciilor Eduard Hellvig (SRI) și Gabriel Vlase (SIE).
„În rechizitoriul procurorilor din dosarul loviturii de stat pregătite de Georgescu se spune că România e ținta unui război hibrid din 2022 încoace”, a scris politologul Cristian Preda pe Facebook.
El consideră absolut necesară informarea românilor asupra măsurilor luate de fostul președinte Klaus Iohannis și de foștii premieri Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă pentru a apăra România de războiul hibrid al Rusiei.
„În aceste condiții, n-ar trebui oare să aflăm ce au știut și ce au făcut pentru a ne apăra de Georgescu & co. foștii premieri Ciucă și Ciolacu, fostul președinte Iohannis ori șefii serviciilor de informații?”, se întreabă Cristian Preda.
Cea mai bună soluție ar fi o audiere parlamentară, la care ar fi invitați și foștii șefi ai SRI, Eduard Hellvig, și SIE, Gabriel Vlase.
„Oare Parlamentul nu poate organiza o audiere a celor trei politicieni, ca și a lui Hellvig (SRI) și Vlase (SIE), pentru a desluși această problemă extrem de sensibilă?”, se mai întreabă politologul Cristian Preda.
El consideră că sunt necesare explicații din partea oficialilor pentru a stabili exact ce a făcut România înaintea ascensiunii surprinzătoare a lui Călin Georgescu în turul 2 al alegerilor prezidențiale anulate din noiembrie 2024.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Călin Georgescu a fost trimis în judecată
România este ținta unui război hibrid începând, se arată în rechizitoriul procurorilor din dosarul în care Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de...
Rusia respinge acuzațiile privind interferența în alegerile prezidențiale din România, comparând situația cu disputele legate de alegerile din SUA din 2016, în timp ce autoritățile...
Călin Georgescu merge, miercuri, 17 septembrie, să semneze controlul judiciar la poliție, după ce săptămâna trecută contestația privind ridicarea măsurii restrictive a fost respinsă de...
Ceorge Simion a vorbit în sfârșit, marți seară, 16 septembrie, despre trimiterea în judecată a fostului candidat suveranist la președinția României, Călin Georgescu.
Într-un LIVE pe...
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis marți, 16 septembrie, trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22...
Procurorul general al României, Alex Florența, a făcut noi declarații referitoare la dosarul lui Călin Georgescu, trimis în judecată marți, 16 septembrie.
Magistratul susține că...
Adriana Stoicescu, judecătoarea de la Curtea de Apel Timișoara, care a fost pusă aproape patru luni sub supraveghere de procurori în dosarul lui Călin Georgescu, a reacționat marți, 16...
Ambasada Rusiei la București a respins luni, 15 septembrie, acuzațiile României legate de intrarea unei drone rusești în spațiul aerian român, într-un comunicat transmis după convocarea...
O judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a fost pusă sub supraveghere de procurori, fiindu-i interceptate convorbirile telefonice pentru favorizarea făptuitorului, după ce anchetatorii au...
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, ar fi fost abordată de către Călin Georgescu pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției, în eventualitatea...
Omul de afaceri Jurgen Faff, proprietarul companiei aeriene care a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost plasat sub control judiciar marți, 16 septembrie, pentru o perioadă...
Prima reacție din AUR, partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu, o are deputata Lidia Vadim Tudor.
Într-un mesaj pe pagina partidului, deputata AUR condamnă decizia procurorilor și...
Călin Georgescu a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi orchestrat, împreună cu Horațiu Potra și un grup de mercenari, planuri de destabilizare a României după...
Conform rechizitoriului întocmit de procurori de la Parchetul General, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au plănuit să transforme protestele pașnice din 8 decembrie 2024...
Ancheta procurorilor arată cum candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024 a fost susținută printr-o rețea complexă, coordonată de Horațiu Potra, care a oferit...
Președintele României a comentat luni, anunțul făcut de Procurorul General, pe care îl consideră o confirmare a campaniilor de influență derulate de Rusia în România în ultimii ani....
Membrii grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au avut acțiuni care au pus în pericol securitatea națională a României, subliniază comunicatul de presă transmis de Parchetul...
Parchetului General i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Horațiu Potra în același dosar, legat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, marți,...