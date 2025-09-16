Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"

Autor: Mihai Diac
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:43
Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
Alex Florența, procurorul general al României - FOTO Facebook/Ministerul Public

Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat, marți, 16 septembrie 2025, că România a fost ținta unor campanii ample de război hibrid, în contextul alegerilor de pe parcursul anului 2024.

Această campanie s-a manifestat prin atacuri cibernetice, prin tentative de destabilizare a ordinii publice, precum și prin campanii de "micro-targetare" a populației, dezinformare și de influențare a electoratului, în favoarea "candidatului independent" (aluzie la fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu).

”Din anchetele derulate la nivelul Parchetului General se poate desprinde în acest moment concluzia, pe baza unor elemente pe care vi le vom prezenta pe larg în cele ce urmează, cu privire la faptul că România a fost ținta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților și diluarea gradului de coeziune la nivelul populației”, a declarat Alex Florența, într-o conferință de presă organizată la sediul Parchetului General.

Procurorul general a explicat că această campanie s-a manifestat prin atacuri cibernetice și prin tentative de destabilizare a ordinii publice.

”Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât și prin campanii de micro-targetare a populației, dezinformare și influențarea electoratului. Pe acest palier s-a evidențiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride ce au vizat România, care au exploatat, pe de o parte, vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora privind modul de promovare a persoanelor din spectrul politic, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării ulterioare a unor mesaje personalizate către audiențe deja receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”, a mai precizat procurorul general.

Cu privire la sursa externă a acestor acțiuni de război hibrid, procurorul general nu a menționat explicit numele Rusiei, dar a folosit în mod repetat formula "actor străin".

Alex Florența a făcut aceste precizări în contextul în care, la data de 16 septembrie 2025, procurorii de la Parchetul General au decis trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, a lui Horațiu Potra (colaborator al acestuia) și a altor 20 de persoane.

