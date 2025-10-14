Avertismentul unui general român cu privire la războiul hibrid: „Nu e practicat numai de Rusia!”

În ultimii ani, state precum România și Republica Moldova au semnalat acțiuni ostile din partea Federației Ruse ce ar putea fi încadrate în sfera războiului hibrid. Un general român a explicat ce presupune, de fapt, acest tip de conflict.

Potrivit generalului Alexandru Grumaz, nu doar Rusia apelează la războiul neconvențional.

„Conceptul a devenit cunoscut odată cu acțiunile Rusiei în Crimeea (2014), unde ‘omuleții verzi’ – soldați fără însemne – au ocupat teritoriul în paralel cu o campanie masivă de dezinformare. Totodată, atacurile cibernetice asupra Ucrainei și campaniile online menite să influențeze alegeri în Europa și SUA sunt considerate parte a acestui tip de război.

Dar războiul hibrid nu este practicat doar de Rusia. Numeroase state și chiar organizații teroriste folosesc tactici similare pentru a-și atinge obiectivele, profitând de vulnerabilitățile unei lumi digitalizate”, a transmis analistul militar pentru Ziare.com.

Verdictul generalului în privința războiului hibrid: „Încearcă să submineze încrederea, solidaritatea și rezistența unei națiuni”

Războiul hibrid se poate derula ani de zile fără ca populația sau guvernele să-l conștientizeze, este de părere Grumaz.

„Pericolul războiului hibrid este că el nu se declară oficial și nu are un început clar. Poate dura ani, se poate infiltra în viața cotidiană și poate afecta societăți întregi fără ca acestea să își dea seama imediat. Este, de fapt, o formă de ‘război invizibil’, care încearcă să submineze încrederea, solidaritatea și rezistența unei națiuni”, a mai transmis generalul.

